Психологи в поликлиниках: в Крыму поддержали идею
С 1 июля в поликлиниках начнут принимать психологи: пока набирают специалистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. С 1 июля в российских поликлиниках начнут принимать психологи. На сайтах для поиска вакансий сейчас идет активный поиск специалистов, сообщила крымский психолог Екатерина Демурия в эфире радио "Спутник в Крыму".
Порядок оказания такой медицинской помощи уже разработан в Минздраве РФ. Как заявлял в конце апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, психологическую помощь в том числе смогут получить участники специальной военной операции.
"Клинический психолог - это человек, который занимается и диагностикой, и психокоррекцией. Он может работать с какими-то пограничными состояниями и выявлять нарушения психики, поражения мозга и так далее. И он в любом случае работает в комплексе с психиатром, для того чтобы направить на лечение и выписывать при необходимости какие-то фармакологические средства", - объяснила Екатерина Демурия.
Особенно актуально сейчас, по словам психолога, вовремя выявлять и лечить посттравматический стрессовый синдром, и в первую очередь это касается участников СВО.
"Посмотрим, как будет выстроен процесс и как это все будет происходить. Но сама идея очень правильная, потому что это здоровье нации", - сказала она.
Недавно специалисты Центра тактической медицины концерна "Калашников" разработали новую концепцию оказания помощи бойцам на передовой. Руководитель Центра Артем Катулин перечислил основные правила оказания первой помощи: обеспечить безопасность, остановить кровотечение, восстановить дыхание, восполнить объем крови, и только потом колоть антибиотики, обезболивающее, накладывать шины и т д. Обо всем этом бойцы должны знать до того, как попадут на передовую, поэтому России нужна единая программа обучения тактической медицине.
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