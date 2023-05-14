https://crimea.ria.ru/20230514/psikhologi-v-poliklinikakh-v-krymu-podderzhali-ideyu-1128677639.html

Психологи в поликлиниках: в Крыму поддержали идею

Психологи в поликлиниках: в Крыму поддержали идею - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Психологи в поликлиниках: в Крыму поддержали идею

С 1 июля в российских поликлиниках начнут принимать психологи. На сайтах для поиска вакансий сейчас идет активный поиск специалистов, сообщила крымский психолог РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T17:10

2023-05-14T17:10

2023-05-14T17:10

радио "спутник в крыму"

психология

сво

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

здоровье

екатерина демурия

михаил мурашко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. С 1 июля в российских поликлиниках начнут принимать психологи. На сайтах для поиска вакансий сейчас идет активный поиск специалистов, сообщила крымский психолог Екатерина Демурия в эфире радио "Спутник в Крыму". Порядок оказания такой медицинской помощи уже разработан в Минздраве РФ. Как заявлял в конце апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, психологическую помощь в том числе смогут получить участники специальной военной операции.Особенно актуально сейчас, по словам психолога, вовремя выявлять и лечить посттравматический стрессовый синдром, и в первую очередь это касается участников СВО."Посмотрим, как будет выстроен процесс и как это все будет происходить. Но сама идея очень правильная, потому что это здоровье нации", - сказала она.Недавно специалисты Центра тактической медицины концерна "Калашников" разработали новую концепцию оказания помощи бойцам на передовой. Руководитель Центра Артем Катулин перечислил основные правила оказания первой помощи: обеспечить безопасность, остановить кровотечение, восстановить дыхание, восполнить объем крови, и только потом колоть антибиотики, обезболивающее, накладывать шины и т д. Обо всем этом бойцы должны знать до того, как попадут на передовую, поэтому России нужна единая программа обучения тактической медицине.Читайте также на РИА Новости Крым:Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психологаПочему женщины не хотят рожать – ответ психологаКак правильно подготовиться к сдаче ЕГЭ – психолог

https://crimea.ria.ru/20221023/v-obschestve-rastet-zapros-na-psikhologicheskuyu-pomosch--eksperty-1125005411.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, сво, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, екатерина демурия, михаил мурашко, минздрав рф, общество, новости