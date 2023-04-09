https://crimea.ria.ru/20230409/kak-pravilno-podgotovitsya-k-sdache-ege--psikholog-1127986152.html

Как правильно подготовиться к сдаче ЕГЭ – психолог

Как правильно подготовиться к сдаче ЕГЭ – психолог - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Как правильно подготовиться к сдаче ЕГЭ – психолог

Сдача ЕГЭ является для выпускника и его родителей важным, ответственным и волнительным периодом, к которому важно готовиться системно. Об этом в пресс-центре... РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T17:12

2023-04-09T17:12

2023-04-09T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Сдача ЕГЭ является для выпускника и его родителей важным, ответственным и волнительным периодом, к которому важно готовиться системно. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала психолог симферопольской школы-лицея №17 Жанна Кокорева.К ЕГЭ нельзя подготовиться быстро"К ЕГЭ надо отнестись как к очередному жизненному этапу, к которому важно готовиться системно. И самая большая проблема – неумение управлять временем", - считает психолог.По ее словам, школьнику необходимо правильно выстроить режим дня, это поможет заниматься без напряжения.По словам Кокоревой, важно чтобы ребенка во время подготовки к экзаменам ничего не отвлекало, и все необходимые тетради и пособия были под рукой."У ребенка должны быть полноценные выходные – два дня, а также еще один день среди недели, когда он может заниматься своими любимыми делами, физической нагрузкой, общаться с друзьями, чтобы восполнять себя эмоционально", - говорит она.Табу на капли и таблеткиЧто же касается непосредственно экзаменационного дня, то волнение в этот период неизбежно и в какой-то степени даже полезно."Перестать волноваться невозможно. Более того, спортсменов и актеров предстартовое волнение мобилизует, дает организму возможность собраться, сконцентрироваться и выдать даже больше, чем можешь", - объясняет специалист.В то же время, она предупреждает, что нельзя доводить до панических состояний."Если в какой-то момент буквы начинают прыгать, и вы не можете сосредоточиться на тексте, который перед вами, то нужно все отложить, успокоиться и подумать: почему возник этот страх, что будет, если не справлюсь с этим заданием и что все-таки я могу сделать", - рекомендует психолог.Благодаря такому анализу, по словам Кокоревой, можно "прийти в себя", начать работать и показать хороший результат.А вот применять для успокоения различные седативные препараты психолог категорически не рекомендует: это "может притупить интеллектуальную деятельность мозга и сыграть злую шутку против ребенка".Читайте также на РИА Новости Крым:Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатраКак найти общий язык с подростком: советы психологаПоколение защитников: кем вырастут наши дети – мнение

https://crimea.ria.ru/20230220/skolko-vypusknikov-budut-sdavat-ege-v-2023-godu-1127100396.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, психология, общество, дети, образование в россии, жанна кокорева, егэ, крым