https://crimea.ria.ru/20230304/suschestvuet-li-vesennyaya-depressiya--otvet-psikhiatra-1127279474.html

Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра

Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра

С наступлением весны многие начинают чувствовать симптомы подступающей сезонной хандры – раздражительность, замкнутость, нежелание общаться, сонливость или... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T19:32

2023-03-04T19:32

2023-03-04T19:37

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Доктор медицинских наук Александр Двирский - о том, как распознать настоящую депрессию Доктор медицинских наук Александр Двирский - о том, как распознать настоящую депрессию audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. С наступлением весны многие начинают чувствовать симптомы подступающей сезонной хандры – раздражительность, замкнутость, нежелание общаться, сонливость или наоборот, бессонницу. Существует ли сезонная депрессия, каковы причины и последствия сниженного эмоционального фона весной, как оставаться спокойным с учетом современной информационной насыщенности, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор медицинских наук Александр Двирский.Откуда ноги растутТечение клинической депрессии различается в теплое и холодное время года. Зимой больше хочется спать, человек менее социально активен и больше ест. Летом же более раздражителен, меньше спит и ест.Теперь о весенних "обострениях". Если вы проснулись утром в плохом настроении, то это не депрессия, предупреждает психиатр.Как распознать настоящую депрессиюДепрессия - это тяжелейшая патология, когда человек уже фактически не может нормально функционировать. Самолечением лучше не заниматься. А если в течение продолжительного времени самочувствие не улучшается – обратиться к врачу. Медики на случай депрессии располагают протоколами лечения с возможностью перехода на индивидуальную терапию."Снижение работоспособности, раздражительность и расстройство внимания – все это часто интерпретируется как снижение памяти. Просто снижение памяти это или переутомление или уже неврастения определит специалист", - поясняет Александр Двинский.Что поможетСезонная хандра все же чаще напрямую связана с солнечным светом, который участвует в синтезе мелатонина и ритмах кортизола в организме людей. Поэтому зимой и осенью у человека может присутствовать сниженное настроение, а в весенне-летний период – наоборот, приподнятое. Сезонным расстройствам чаще подвержены женщины.Отсутствие физической активности – одна из причин такого настроения, резюмирует Александр Двинский. И первое средство помощи здесь – получасовой активный спорт не менее трех раз в неделю.Читайте также на РИА Новости Крым:Островок себялюбия посреди зимы: как справиться с хандрой Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемостьДело не в гормонах: как распознать послеродовую депрессию

https://crimea.ria.ru/20220226/zachem-pryachutsya-v-depressiyu-i-chem-mozhet-byt-polezna-grust--psikholog-1122511708.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, общество, здоровье, мнения, совет эксперта