https://crimea.ria.ru/20230304/suschestvuet-li-vesennyaya-depressiya--otvet-psikhiatra-1127279474.html
Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра
Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра
С наступлением весны многие начинают чувствовать симптомы подступающей сезонной хандры – раздражительность, замкнутость, нежелание общаться, сонливость или... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T19:32
2023-03-04T19:32
2023-03-04T19:37
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Доктор медицинских наук Александр Двирский - о том, как распознать настоящую депрессию
Доктор медицинских наук Александр Двирский - о том, как распознать настоящую депрессию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. С наступлением весны многие начинают чувствовать симптомы подступающей сезонной хандры – раздражительность, замкнутость, нежелание общаться, сонливость или наоборот, бессонницу. Существует ли сезонная депрессия, каковы причины и последствия сниженного эмоционального фона весной, как оставаться спокойным с учетом современной информационной насыщенности, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор медицинских наук Александр Двирский.Откуда ноги растутТечение клинической депрессии различается в теплое и холодное время года. Зимой больше хочется спать, человек менее социально активен и больше ест. Летом же более раздражителен, меньше спит и ест.Теперь о весенних "обострениях". Если вы проснулись утром в плохом настроении, то это не депрессия, предупреждает психиатр.Как распознать настоящую депрессиюДепрессия - это тяжелейшая патология, когда человек уже фактически не может нормально функционировать. Самолечением лучше не заниматься. А если в течение продолжительного времени самочувствие не улучшается – обратиться к врачу. Медики на случай депрессии располагают протоколами лечения с возможностью перехода на индивидуальную терапию."Снижение работоспособности, раздражительность и расстройство внимания – все это часто интерпретируется как снижение памяти. Просто снижение памяти это или переутомление или уже неврастения определит специалист", - поясняет Александр Двинский.Что поможетСезонная хандра все же чаще напрямую связана с солнечным светом, который участвует в синтезе мелатонина и ритмах кортизола в организме людей. Поэтому зимой и осенью у человека может присутствовать сниженное настроение, а в весенне-летний период – наоборот, приподнятое. Сезонным расстройствам чаще подвержены женщины.Отсутствие физической активности – одна из причин такого настроения, резюмирует Александр Двинский. И первое средство помощи здесь – получасовой активный спорт не менее трех раз в неделю.Читайте также на РИА Новости Крым:Островок себялюбия посреди зимы: как справиться с хандрой Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемостьДело не в гормонах: как распознать послеродовую депрессию
https://crimea.ria.ru/20220226/zachem-pryachutsya-v-depressiyu-i-chem-mozhet-byt-polezna-grust--psikholog-1122511708.html
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психология, общество, здоровье, мнения, совет эксперта
Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра
Профессор Двирский: как отличить настоящую депрессию от простого переутомления
19:32 04.03.2023 (обновлено: 19:37 04.03.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым.
С наступлением весны многие начинают чувствовать симптомы подступающей сезонной хандры – раздражительность, замкнутость, нежелание общаться, сонливость или наоборот, бессонницу. Существует ли сезонная депрессия, каковы причины и последствия сниженного эмоционального фона весной, как оставаться спокойным с учетом современной информационной насыщенности, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
доктор медицинских наук Александр Двирский.
Откуда ноги растут
"Могу всех обрадовать: сезонной депрессии в принципе быть не может, в международном классификаторе болезней такой болезни нет. Взялось это понятие из американских классификаторов психических расстройств", - рассказал Александр Двирский.
Течение клинической депрессии различается в теплое и холодное время года. Зимой больше хочется спать, человек менее социально активен и больше ест. Летом же более раздражителен, меньше спит и ест.
Теперь о весенних "обострениях". Если вы проснулись утром в плохом настроении, то это не депрессия, предупреждает психиатр.
Как распознать настоящую депрессию
"Если это депрессия, то плохое настроение длится большую часть дня не менее двух недель. Среди симптомов, которые должны насторожить: продолжительная утомляемость, отсутствие энергии, невозможность получить удовольствие от занятий, которые раньше радовали, расстройство внимания, аппетита и сна, самообвинения и суицидальные мысли. Симптомы должен распознавать врач", - уточняет Александр Двирский.
Депрессия - это тяжелейшая патология, когда человек уже фактически не может нормально функционировать. Самолечением лучше не заниматься. А если в течение продолжительного времени самочувствие не улучшается – обратиться к врачу. Медики на случай депрессии располагают протоколами лечения с возможностью перехода на индивидуальную терапию.
"Снижение работоспособности, раздражительность и расстройство внимания – все это часто интерпретируется как снижение памяти. Просто снижение памяти это или переутомление или уже неврастения определит специалист", - поясняет Александр Двинский.
Что поможет
Сезонная хандра все же чаще напрямую связана с солнечным светом, который участвует в синтезе мелатонина и ритмах кортизола в организме людей. Поэтому зимой и осенью у человека может присутствовать сниженное настроение, а в весенне-летний период – наоборот, приподнятое. Сезонным расстройствам чаще подвержены женщины.
Отсутствие физической активности – одна из причин такого настроения, резюмирует Александр Двинский. И первое средство помощи здесь – получасовой активный спорт не менее трех раз в неделю.
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