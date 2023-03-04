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Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра
Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра
С наступлением весны многие начинают чувствовать симптомы подступающей сезонной хандры – раздражительность, замкнутость, нежелание общаться, сонливость или... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T19:32
2023-03-04T19:37
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Доктор медицинских наук Александр Двирский - о том, как распознать настоящую депрессию
Доктор медицинских наук Александр Двирский - о том, как распознать настоящую депрессию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. С наступлением весны многие начинают чувствовать симптомы подступающей сезонной хандры – раздражительность, замкнутость, нежелание общаться, сонливость или наоборот, бессонницу. Существует ли сезонная депрессия, каковы причины и последствия сниженного эмоционального фона весной, как оставаться спокойным с учетом современной информационной насыщенности, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор медицинских наук Александр Двирский.Откуда ноги растутТечение клинической депрессии различается в теплое и холодное время года. Зимой больше хочется спать, человек менее социально активен и больше ест. Летом же более раздражителен, меньше спит и ест.Теперь о весенних "обострениях". Если вы проснулись утром в плохом настроении, то это не депрессия, предупреждает психиатр.Как распознать настоящую депрессиюДепрессия - это тяжелейшая патология, когда человек уже фактически не может нормально функционировать. Самолечением лучше не заниматься. А если в течение продолжительного времени самочувствие не улучшается – обратиться к врачу. Медики на случай депрессии располагают протоколами лечения с возможностью перехода на индивидуальную терапию."Снижение работоспособности, раздражительность и расстройство внимания – все это часто интерпретируется как снижение памяти. Просто снижение памяти это или переутомление или уже неврастения определит специалист", - поясняет Александр Двинский.Что поможетСезонная хандра все же чаще напрямую связана с солнечным светом, который участвует в синтезе мелатонина и ритмах кортизола в организме людей. Поэтому зимой и осенью у человека может присутствовать сниженное настроение, а в весенне-летний период – наоборот, приподнятое. Сезонным расстройствам чаще подвержены женщины.Отсутствие физической активности – одна из причин такого настроения, резюмирует Александр Двинский. И первое средство помощи здесь – получасовой активный спорт не менее трех раз в неделю.Читайте также на РИА Новости Крым:Островок себялюбия посреди зимы: как справиться с хандрой Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемостьДело не в гормонах: как распознать послеродовую депрессию
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психология, общество, здоровье, мнения, совет эксперта
Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра

Профессор Двирский: как отличить настоящую депрессию от простого переутомления

19:32 04.03.2023 (обновлено: 19:37 04.03.2023)
 
© Фото: pixabay.comОдиночество
Одиночество
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. С наступлением весны многие начинают чувствовать симптомы подступающей сезонной хандры – раздражительность, замкнутость, нежелание общаться, сонливость или наоборот, бессонницу. Существует ли сезонная депрессия, каковы причины и последствия сниженного эмоционального фона весной, как оставаться спокойным с учетом современной информационной насыщенности, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор медицинских наук Александр Двирский.
Доктор медицинских наук Александр Двирский - о том, как распознать настоящую депрессию
19:32

Откуда ноги растут

"Могу всех обрадовать: сезонной депрессии в принципе быть не может, в международном классификаторе болезней такой болезни нет. Взялось это понятие из американских классификаторов психических расстройств", - рассказал Александр Двирский.
Течение клинической депрессии различается в теплое и холодное время года. Зимой больше хочется спать, человек менее социально активен и больше ест. Летом же более раздражителен, меньше спит и ест.
Теперь о весенних "обострениях". Если вы проснулись утром в плохом настроении, то это не депрессия, предупреждает психиатр.
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Как распознать настоящую депрессию

"Если это депрессия, то плохое настроение длится большую часть дня не менее двух недель. Среди симптомов, которые должны насторожить: продолжительная утомляемость, отсутствие энергии, невозможность получить удовольствие от занятий, которые раньше радовали, расстройство внимания, аппетита и сна, самообвинения и суицидальные мысли. Симптомы должен распознавать врач", - уточняет Александр Двирский.
Депрессия - это тяжелейшая патология, когда человек уже фактически не может нормально функционировать. Самолечением лучше не заниматься. А если в течение продолжительного времени самочувствие не улучшается – обратиться к врачу. Медики на случай депрессии располагают протоколами лечения с возможностью перехода на индивидуальную терапию.
"Снижение работоспособности, раздражительность и расстройство внимания – все это часто интерпретируется как снижение памяти. Просто снижение памяти это или переутомление или уже неврастения определит специалист", - поясняет Александр Двинский.

Что поможет

Сезонная хандра все же чаще напрямую связана с солнечным светом, который участвует в синтезе мелатонина и ритмах кортизола в организме людей. Поэтому зимой и осенью у человека может присутствовать сниженное настроение, а в весенне-летний период – наоборот, приподнятое. Сезонным расстройствам чаще подвержены женщины.
Отсутствие физической активности – одна из причин такого настроения, резюмирует Александр Двинский. И первое средство помощи здесь – получасовой активный спорт не менее трех раз в неделю.
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