https://crimea.ria.ru/20230129/ya-ustal-ya-ukhozhu-o-chem-govorit-postoyannaya-utomlyaemost-1126639488.html

Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемость

Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемость - РИА Новости Крым, 29.01.2023

Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемость

Постоянная утомляемость - сопутствующий симптом многих заболеваний, от перенесенных вирусных инфекций до психических расстройств. Справиться с ней можно только... РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T19:54

2023-01-29T19:54

2023-01-29T19:54

общество

радио "спутник в крыму"

психология

совет эксперта

здоровье

крым

кфу (крымский федеральный университет)

александр двирский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1d/1126653750_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_094385cc5ee98bdb553356f48c67ecbb.jpg

Профессор Александр Двирский: утомляемость может сигнализировать о психическом расстройстве Доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории, профессор кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской психологии, медицинской академии Георгиевского КФУ Александр Двирский. audio/mpeg

Профессор Александр Двирский: утомляемость может сигнализировать о психическом расстройстве Доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории, профессор кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской психологии, медицинской академии Георгиевского КФУ Александр Двирский. audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Постоянная утомляемость - сопутствующий симптом многих заболеваний, от перенесенных вирусных инфекций до психических расстройств. Справиться с ней можно только при комплексном подходе и точной постановке диагноза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры психиатрии Медицинской академии им. Георгиевского КФУ Александр Двирский.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признает синдром хронической усталости в качестве заболевания, его также нет в Международном классификаторе болезней, но это не останавливает людей в попытках приписывать себе это состояние, рассчитывать на медицинскую помощь и послабления на работе. По мнению эксперта, создание в обществе трендов на различные заболевания, которые не находят корректного медицинского подтверждения, часто вносит путаницу в умы как пациентов, так и врачей."Синдром хронической усталости нужно перестать так называть, и говорить как положено (в соответствии с Международной классификацией болезни - ред.). - подчеркнул он. - Все живут в одном информационном поле, если все время говорить одно и то же, вы и специалистов запутаете, что сейчас в мире, собственно, и происходит. Нужно провести серию семинаров, вебинаров среди первичного звена медицинской помощи и объяснить, как решать проблему с пациентом, и научить выходить из ситуации различными способами".Двирский напомнил, что точный диагноз можно указать в медицинской карте, а значит назначить лечение и дать пациенту больничный. Если речь идет о психических расстройствах - важно, чтобы разницу между ними понимали врачи общей практики, а не только психиатры. Например, чтобы поставить диагноз "депрессия", у человека в течение определенного времени должен проявляться комплекс из двух постоянных и трех добавочных симптомов, прописанных в классификации."Допустим, если у вас постоянное чувство усталости и нарушение сна, то это не депрессия, и врач не может дать вам официального больничного", - пояснил профессор.Постоянное чувство утомления, по его словам, характерно не только для депрессии, а также для неврастении и ипохондрического расстройства. В период пандемии коронавирусной инфекции у пациентов стали диагностировать известный и ранее "синдром утомляемости после перенесенной вирусной инфекции". Утомляемость также может свидетельствовать о расстройстве адаптации, когда человек не может принять изменений и научиться жить в новых обстоятельствах.Заметив у себя один из подобных признаков, человек может оказать себе "первую помощь". Она заключается в снижении уровня стресса в жизни."Можно обратиться к психотерапевту. Следить, чтобы состояние не привело к увольнению с работы и еще большему жизненному кризису, а также вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе", - рекомендовал специалист.Если же обратиться за помощью к специалистам, помощь будет заключаться в укреплении нервной системы с помощью медикаментов, витаминотерапии или назначении антидепрессантов.Читайте также на РИА Новости Крым:И грянет шторм: для кого магнитная буря может быть опаснойТревожный знак: онкологи назвали самую частую жалобу пациентовНадо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде

https://crimea.ria.ru/20221102/sto-ottenkov-stressa-psikholog-nauchila-effektivno-pobezhdat-trevogu-1125213300.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, психология, совет эксперта, здоровье, крым, кфу (крымский федеральный университет), александр двирский