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Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемость - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемость
Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемость - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемость
Постоянная утомляемость - сопутствующий симптом многих заболеваний, от перенесенных вирусных инфекций до психических расстройств. Справиться с ней можно только... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T19:54
2023-01-29T19:54
общество
радио "спутник в крыму"
психология
совет эксперта
здоровье
крым
кфу (крымский федеральный университет)
александр двирский
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Профессор Александр Двирский: утомляемость может сигнализировать о психическом расстройстве
Доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории, профессор кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской психологии, медицинской академии Георгиевского КФУ Александр Двирский.
audio/mpeg
Профессор Александр Двирский: утомляемость может сигнализировать о психическом расстройстве
Доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории, профессор кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской психологии, медицинской академии Георгиевского КФУ Александр Двирский.
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Постоянная утомляемость - сопутствующий симптом многих заболеваний, от перенесенных вирусных инфекций до психических расстройств. Справиться с ней можно только при комплексном подходе и точной постановке диагноза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры психиатрии Медицинской академии им. Георгиевского КФУ Александр Двирский.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признает синдром хронической усталости в качестве заболевания, его также нет в Международном классификаторе болезней, но это не останавливает людей в попытках приписывать себе это состояние, рассчитывать на медицинскую помощь и послабления на работе. По мнению эксперта, создание в обществе трендов на различные заболевания, которые не находят корректного медицинского подтверждения, часто вносит путаницу в умы как пациентов, так и врачей."Синдром хронической усталости нужно перестать так называть, и говорить как положено (в соответствии с Международной классификацией болезни - ред.). - подчеркнул он. - Все живут в одном информационном поле, если все время говорить одно и то же, вы и специалистов запутаете, что сейчас в мире, собственно, и происходит. Нужно провести серию семинаров, вебинаров среди первичного звена медицинской помощи и объяснить, как решать проблему с пациентом, и научить выходить из ситуации различными способами".Двирский напомнил, что точный диагноз можно указать в медицинской карте, а значит назначить лечение и дать пациенту больничный. Если речь идет о психических расстройствах - важно, чтобы разницу между ними понимали врачи общей практики, а не только психиатры. Например, чтобы поставить диагноз "депрессия", у человека в течение определенного времени должен проявляться комплекс из двух постоянных и трех добавочных симптомов, прописанных в классификации."Допустим, если у вас постоянное чувство усталости и нарушение сна, то это не депрессия, и врач не может дать вам официального больничного", - пояснил профессор.Постоянное чувство утомления, по его словам, характерно не только для депрессии, а также для неврастении и ипохондрического расстройства. В период пандемии коронавирусной инфекции у пациентов стали диагностировать известный и ранее "синдром утомляемости после перенесенной вирусной инфекции". Утомляемость также может свидетельствовать о расстройстве адаптации, когда человек не может принять изменений и научиться жить в новых обстоятельствах.Заметив у себя один из подобных признаков, человек может оказать себе "первую помощь". Она заключается в снижении уровня стресса в жизни."Можно обратиться к психотерапевту. Следить, чтобы состояние не привело к увольнению с работы и еще большему жизненному кризису, а также вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе", - рекомендовал специалист.Если же обратиться за помощью к специалистам, помощь будет заключаться в укреплении нервной системы с помощью медикаментов, витаминотерапии или назначении антидепрессантов.Читайте также на РИА Новости Крым:И грянет шторм: для кого магнитная буря может быть опаснойТревожный знак: онкологи назвали самую частую жалобу пациентовНадо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде
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общество, психология, совет эксперта, здоровье, крым, кфу (крымский федеральный университет), александр двирский
Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемость

Профессор Двирский: утомляемость может сигнализировать о психическом расстройстве

19:54 29.01.2023
 
Радио "Спутник в Крыму"
Профессор Александр Двирский: утомляемость может сигнализировать о психическом расстройстве
19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Постоянная утомляемость - сопутствующий симптом многих заболеваний, от перенесенных вирусных инфекций до психических расстройств. Справиться с ней можно только при комплексном подходе и точной постановке диагноза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры психиатрии Медицинской академии им. Георгиевского КФУ Александр Двирский.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признает синдром хронической усталости в качестве заболевания, его также нет в Международном классификаторе болезней, но это не останавливает людей в попытках приписывать себе это состояние, рассчитывать на медицинскую помощь и послабления на работе. По мнению эксперта, создание в обществе трендов на различные заболевания, которые не находят корректного медицинского подтверждения, часто вносит путаницу в умы как пациентов, так и врачей.
"Синдром хронической усталости нужно перестать так называть, и говорить как положено (в соответствии с Международной классификацией болезни - ред.). - подчеркнул он. - Все живут в одном информационном поле, если все время говорить одно и то же, вы и специалистов запутаете, что сейчас в мире, собственно, и происходит. Нужно провести серию семинаров, вебинаров среди первичного звена медицинской помощи и объяснить, как решать проблему с пациентом, и научить выходить из ситуации различными способами".
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Двирский напомнил, что точный диагноз можно указать в медицинской карте, а значит назначить лечение и дать пациенту больничный. Если речь идет о психических расстройствах - важно, чтобы разницу между ними понимали врачи общей практики, а не только психиатры. Например, чтобы поставить диагноз "депрессия", у человека в течение определенного времени должен проявляться комплекс из двух постоянных и трех добавочных симптомов, прописанных в классификации.
"Допустим, если у вас постоянное чувство усталости и нарушение сна, то это не депрессия, и врач не может дать вам официального больничного", - пояснил профессор.
Постоянное чувство утомления, по его словам, характерно не только для депрессии, а также для неврастении и ипохондрического расстройства. В период пандемии коронавирусной инфекции у пациентов стали диагностировать известный и ранее "синдром утомляемости после перенесенной вирусной инфекции". Утомляемость также может свидетельствовать о расстройстве адаптации, когда человек не может принять изменений и научиться жить в новых обстоятельствах.
"Расстройство адаптации - стресс-зависимое расстройство. Между прочим, из той же группы, что и посттравматическое. Оно вызвано проблемами в успеваемости, нарушением романтических отношений, разводом, изменением социо-экономического уровня, безработицей", - пояснил психиатр.
Заметив у себя один из подобных признаков, человек может оказать себе "первую помощь". Она заключается в снижении уровня стресса в жизни.
"Можно обратиться к психотерапевту. Следить, чтобы состояние не привело к увольнению с работы и еще большему жизненному кризису, а также вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе", - рекомендовал специалист.
Если же обратиться за помощью к специалистам, помощь будет заключаться в укреплении нервной системы с помощью медикаментов, витаминотерапии или назначении антидепрессантов.
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Радио "Спутник в Крыму"ОбществоПсихологияСовет экспертаЗдоровьеКрымКФУ (Крымский федеральный университет)Александр Двирский
 
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