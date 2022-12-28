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Надо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Надо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде
Надо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Надо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде
Зимой у многих людей возникает дефицит витаминов, и они, в надежде восполнить баланс, сами себе "назначают" курс, однако делать это без консультации с врачом... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T07:31
2022-12-28T07:31
общество
здоровье
совет эксперта
надежда чернышова
витамины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Зимой у многих людей возникает дефицит витаминов, и они, в надежде восполнить баланс, сами себе "назначают" курс, однако делать это без консультации с врачом нельзя. Об этом рассказала врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова в комментарии "Радио 1".Витамины — это вещества, которые нужны организму, но в определенных количествах. И их чрезмерное употребление может обернуться не пользой, а вредом, предупредила врач."Например, мы увлеклись витамином С, из-за чего организм с помощью других витаминов начинает выводить его. Прием витаминов трудно рассчитать из головы", — отмечает специалист.Безопасным будет получать витамины из овощей и фруктов. Они гораздо полезнее для организма, поэтому в зимний период в поисках того же витамина С вполне можно обойтись ими.А вот с витамином D ситуация сложнее, поскольку получить его из продуктов в нужном количестве не так просто. Хорошим подспорьем станут прогулки на свежем воздухе и солнечные ванны. Если же в регионе проживания солнце бывает редко, то в этом случае врачи рекомендуют принимать его в виде капсул, но здесь также важно получить назначение и не допустить переизбытка.Ранее врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов рассказал, что недостаток отдыха и дефицит необходимых витаминов и минералов в организме приводит к постоянной усталости и восприимчивости организма к болезням. По его словам, три "кита", на которых держится иммунитет – это здоровый сон, сбалансированное питание и гигиена.Читайте также на РИА Новости Крым:Зимой без шапки: чем это опасно для волосОпасный деликатес: диетолог рассказал правду о красной икреТри правила здорового питания для пожилых – эндокринолог
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общество, здоровье, совет эксперта, надежда чернышова, витамины
Надо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде

Нутрициолог Чернышова рассказала о пользе и вреде витаминов зимой

07:31 28.12.2022
 
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Таблетки в руке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Зимой у многих людей возникает дефицит витаминов, и они, в надежде восполнить баланс, сами себе "назначают" курс, однако делать это без консультации с врачом нельзя. Об этом рассказала врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова в комментарии "Радио 1".
Витамины — это вещества, которые нужны организму, но в определенных количествах. И их чрезмерное употребление может обернуться не пользой, а вредом, предупредила врач.
"Например, мы увлеклись витамином С, из-за чего организм с помощью других витаминов начинает выводить его. Прием витаминов трудно рассчитать из головы", — отмечает специалист.
Безопасным будет получать витамины из овощей и фруктов. Они гораздо полезнее для организма, поэтому в зимний период в поисках того же витамина С вполне можно обойтись ими.
"Пищевые продукты, богатые витаминами, полезнее, чем капсулы. Поэтому нужно употреблять больше зелени и овощей, есть орехи и квашеную капусту, где содержится рекордное количество витаминов С", — сказала Чернышова.
А вот с витамином D ситуация сложнее, поскольку получить его из продуктов в нужном количестве не так просто. Хорошим подспорьем станут прогулки на свежем воздухе и солнечные ванны. Если же в регионе проживания солнце бывает редко, то в этом случае врачи рекомендуют принимать его в виде капсул, но здесь также важно получить назначение и не допустить переизбытка.
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Ранее врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов рассказал, что недостаток отдыха и дефицит необходимых витаминов и минералов в организме приводит к постоянной усталости и восприимчивости организма к болезням. По его словам, три "кита", на которых держится иммунитет – это здоровый сон, сбалансированное питание и гигиена.
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ОбществоЗдоровьеСовет экспертаНадежда ЧернышоваВитамины
 
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