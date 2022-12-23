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Зимой без шапки: чем это опасно для волос - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Зимой без шапки: чем это опасно для волос
Зимой без шапки: чем это опасно для волос - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Зимой без шапки: чем это опасно для волос
Прогулки зимой на улице без шапки или с недосушенной после мытья головой опасны для волос. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала дерматолог-трихолог Юлия... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T08:45
2022-12-23T08:45
новости
совет эксперта
юлия нагайцева
здоровье
общество
выпадение волос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Прогулки зимой на улице без шапки или с недосушенной после мытья головой опасны для волос. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала дерматолог-трихолог Юлия Нагайцева.По ее словам, это чревато, прежде всего, простудой, которая может спровоцировать реактивное выпадение волос. Как правило, причина – высокая температура."Когда у нас с вами поднимается высокая температура, наш организм пытается быстрее восстановиться. Он сохраняет микроэлементы и витамины для жизненно важных систем и органов, переставая расходовать их на волосы. В этот период волосы уходят в фазу покоя, которая может быть достаточно длительной, обычно она протекает около трех месяцев. Поэтому у многих обильное выпадение волос начинается спустя три месяца после перенесенного заболевания", – объяснила врач.Это может произойти и несколько раньше – спустя два месяца, в частности после перенесенного COVID-19, добавила Нагайцева.Также причиной выпадения волос могут стать витамины и лекарства, в том числе антибиотики, которые заболевшие принимают при простуде, отметила она.Если волосы не перестают редеть на протяжении четырех и более месяцев после болезни, необходимо обязательно обратиться к врачу.Ранее трихолог Наталья Щеплева объяснила, почему волосы растут медленно.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему может привести слишком частое мытье головы Чем опасна горячая ванна - объяснения врача Почему коронавирус влияет на облысение мужчин и женщин – мнение врача
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новости, совет эксперта, юлия нагайцева, здоровье, общество, выпадение волос
Зимой без шапки: чем это опасно для волос

Врач-трихолог Нагайцева рассказала об опасности для волос зимних прогулок без шапки

08:45 23.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯнварский снегопад в Симферополе
Январский снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Прогулки зимой на улице без шапки или с недосушенной после мытья головой опасны для волос. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала дерматолог-трихолог Юлия Нагайцева.
По ее словам, это чревато, прежде всего, простудой, которая может спровоцировать реактивное выпадение волос. Как правило, причина – высокая температура.
"Когда у нас с вами поднимается высокая температура, наш организм пытается быстрее восстановиться. Он сохраняет микроэлементы и витамины для жизненно важных систем и органов, переставая расходовать их на волосы. В этот период волосы уходят в фазу покоя, которая может быть достаточно длительной, обычно она протекает около трех месяцев. Поэтому у многих обильное выпадение волос начинается спустя три месяца после перенесенного заболевания", – объяснила врач.
Это может произойти и несколько раньше – спустя два месяца, в частности после перенесенного COVID-19, добавила Нагайцева.
Также причиной выпадения волос могут стать витамины и лекарства, в том числе антибиотики, которые заболевшие принимают при простуде, отметила она.
"Ряд лекарственных препаратов могут его (выпадение волос – ред.) спровоцировать. Кроме того, в период заболевания люди начинают закидываться витаминами. Так, в последнее время у нас начали активно употреблять витамин А, который в больших дозировках вызывает выпадение волос", – предупредила специалист.
Если волосы не перестают редеть на протяжении четырех и более месяцев после болезни, необходимо обязательно обратиться к врачу.
Ранее трихолог Наталья Щеплева объяснила, почему волосы растут медленно.
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НовостиСовет экспертаЮлия НагайцеваЗдоровьеОбществоВыпадение волос
 
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