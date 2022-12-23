https://crimea.ria.ru/20221223/zimoy-bez-shapki-chem-eto-opasno-dlya-volos-1126075524.html

Зимой без шапки: чем это опасно для волос

Зимой без шапки: чем это опасно для волос - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Зимой без шапки: чем это опасно для волос

Прогулки зимой на улице без шапки или с недосушенной после мытья головой опасны для волос. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала дерматолог-трихолог Юлия... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T08:45

2022-12-23T08:45

2022-12-23T08:45

новости

совет эксперта

юлия нагайцева

здоровье

общество

выпадение волос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Прогулки зимой на улице без шапки или с недосушенной после мытья головой опасны для волос. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала дерматолог-трихолог Юлия Нагайцева.По ее словам, это чревато, прежде всего, простудой, которая может спровоцировать реактивное выпадение волос. Как правило, причина – высокая температура."Когда у нас с вами поднимается высокая температура, наш организм пытается быстрее восстановиться. Он сохраняет микроэлементы и витамины для жизненно важных систем и органов, переставая расходовать их на волосы. В этот период волосы уходят в фазу покоя, которая может быть достаточно длительной, обычно она протекает около трех месяцев. Поэтому у многих обильное выпадение волос начинается спустя три месяца после перенесенного заболевания", – объяснила врач.Это может произойти и несколько раньше – спустя два месяца, в частности после перенесенного COVID-19, добавила Нагайцева.Также причиной выпадения волос могут стать витамины и лекарства, в том числе антибиотики, которые заболевшие принимают при простуде, отметила она.Если волосы не перестают редеть на протяжении четырех и более месяцев после болезни, необходимо обязательно обратиться к врачу.Ранее трихолог Наталья Щеплева объяснила, почему волосы растут медленно.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему может привести слишком частое мытье головы Чем опасна горячая ванна - объяснения врача Почему коронавирус влияет на облысение мужчин и женщин – мнение врача

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новости, совет эксперта, юлия нагайцева, здоровье, общество, выпадение волос