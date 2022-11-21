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Три правила здорового питания для пожилых – эндокринолог
Три правила здорового питания для пожилых – эндокринолог - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Три правила здорового питания для пожилых – эндокринолог
Людям пожилого возраста важно придерживаться трех главных принципов питания для поддержания здоровья. Об этом изданию "Аргументы и Факты" заявила эндокринолог,... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T20:43
2022-11-21T20:43
2022-11-21T20:43
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CИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Людям пожилого возраста важно придерживаться трех главных принципов питания для поддержания здоровья. Об этом изданию "Аргументы и Факты" заявила эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.По словам Иванниковой, важность правильного питания трудно переоценить, особенно если речь идет о пожилых людях.Развитие этой патологии связано с несоответствием поступления в организм и расхода им питательных веществ. В результате снижается масса тела и изменяется его компонентный состав, что влечет за собой ухудшение физических и умственных способностей, изменяя прогноз продолжительности жизни, сказала Иванникова.Чтобы избежать осложнений, диетолог рекомендует придерживаться трех главных "пищевых принципов". И первым она называет контроль за соответстивем между калорийностью пищи и количеством энергии, которое тратится в течение дня.Второе правило – соблюдать баланс питательных веществ.Третье важное правило – соблюдать режим питания, при этом пожилым целесообразно перейти на 4-5 разовый в одно и то же время, отметила Иванникова.Она также подчеркнула важность соблюдать питьевой режим: пожилым людям следует выпивать не меньше 30 мл воды на килограмм веса либо 1,5 –2 литра в сутки.Ранее диетолог Михаил Гинзбург оценил степень пользы и вреда из-за отказа от животной пищи.
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здоровье, зож
Три правила здорового питания для пожилых – эндокринолог
Эндокринолог Иванникова назвала три правила питания для поддержания здоровья пожилых
CИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым.
Людям пожилого возраста важно придерживаться трех главных принципов питания для поддержания здоровья. Об этом изданию "Аргументы и Факты"
заявила эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.
По словам Иванниковой, важность правильного питания трудно переоценить, особенно если речь идет о пожилых людях.
"До трети людей старшего поколения могут страдать недостаточностью питания. Происходит это в силу разных – медицинских, социальных или даже психоэмоциональных – причин", – отмечает врач.
Развитие этой патологии связано с несоответствием поступления в организм и расхода им питательных веществ. В результате снижается масса тела и изменяется его компонентный состав, что влечет за собой ухудшение физических и умственных способностей, изменяя прогноз продолжительности жизни, сказала Иванникова.
Чтобы избежать осложнений, диетолог рекомендует придерживаться трех главных "пищевых принципов". И первым она называет контроль за соответстивем между калорийностью пищи и количеством энергии, которое тратится в течение дня.
Второе правило – соблюдать баланс питательных веществ.
"Надо брать за основу, что должно быть не менее 15% белков, 30% жиров, 55% углеводов. Также не стоит забывать про витамины и минералы. Можно использовать такой расчет: на килограмм массы тела пожилого человека должно быть суточное поступление не менее 1 г белков, 5-7 г углеводов, 0,8-1 г жиров", – рассказала эксперт.
Третье важное правило – соблюдать режим питания, при этом пожилым целесообразно перейти на 4-5 разовый в одно и то же время, отметила Иванникова.
Она также подчеркнула важность соблюдать питьевой режим: пожилым людям следует выпивать не меньше 30 мл воды на килограмм веса либо 1,5 –2 литра в сутки.
"Если есть хроническая сердечная недостаточность, количество потребляемой воды и соли необходимо обсудить с лечащим врачом", – уточнила медик.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург оценил степень пользы и вреда из-за отказа от животной пищи.