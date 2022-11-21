https://crimea.ria.ru/20221121/tri-pravila-zdorovogo-pitaniya-dlya-pozhilykh--endokrinolog-1125485042.html

Три правила здорового питания для пожилых – эндокринолог

Три правила здорового питания для пожилых – эндокринолог - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Три правила здорового питания для пожилых – эндокринолог

Людям пожилого возраста важно придерживаться трех главных принципов питания для поддержания здоровья. Об этом изданию "Аргументы и Факты" заявила эндокринолог,... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T20:43

2022-11-21T20:43

2022-11-21T20:43

здоровье

зож

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CИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Людям пожилого возраста важно придерживаться трех главных принципов питания для поддержания здоровья. Об этом изданию "Аргументы и Факты" заявила эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.По словам Иванниковой, важность правильного питания трудно переоценить, особенно если речь идет о пожилых людях.Развитие этой патологии связано с несоответствием поступления в организм и расхода им питательных веществ. В результате снижается масса тела и изменяется его компонентный состав, что влечет за собой ухудшение физических и умственных способностей, изменяя прогноз продолжительности жизни, сказала Иванникова.Чтобы избежать осложнений, диетолог рекомендует придерживаться трех главных "пищевых принципов". И первым она называет контроль за соответстивем между калорийностью пищи и количеством энергии, которое тратится в течение дня.Второе правило – соблюдать баланс питательных веществ.Третье важное правило – соблюдать режим питания, при этом пожилым целесообразно перейти на 4-5 разовый в одно и то же время, отметила Иванникова.Она также подчеркнула важность соблюдать питьевой режим: пожилым людям следует выпивать не меньше 30 мл воды на килограмм веса либо 1,5 –2 литра в сутки.Ранее диетолог Михаил Гинзбург оценил степень пользы и вреда из-за отказа от животной пищи.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, зож