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Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 02.02.2025
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Крымский мост открыли для движения
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 02.02.2025
Крымский мост открыли для движения
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T13:01
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крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход через Керченский пролив периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыТурпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
крымский мост
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керчь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыли для движения

Крымский мост открыт

13:01 02.02.2025 (обновлено: 13:03 02.02.2025)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", –сказано в сообщении.
Мостовой переход через Керченский пролив периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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