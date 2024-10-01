https://crimea.ria.ru/20241001/turpotok-v-krym-prevysil-5-millionov-chelovek--aksenov-1140763629.html

Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов

Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов

За январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T09:47

2024-10-01T09:47

2024-10-01T09:49

сергей аксенов

туризм в крыму

общество

крым

новости крыма

отдых в крыму

сухопутный коридор в крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/09/1140238026_85:174:2070:1291_1920x0_80_0_0_86fee7d7a6537c45af0231ceca93d435.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. За январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, две трети гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть – по железной дороге, около 11% - по сухопутному коридору через новые регионы.Почти половина отдыхающих выбрали южное побережье. На западное побережье пришлось 25% турпотока, восток выбрали около 15% гостей. Еще около 11% отдыхали в других регионах республики – Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.Средняя загрузка санаториев и отелей в сентябре превысила 52%, что на 42% выше аналогичного периода прошлого года.По его словам, осенью и зимой наиболее востребованы санаторно-курортный отдых и оздоровление, климатотерапия, пешеходный, гастрономический и культурно-познавательный туризм.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг Гости крымских санаториев молодеют – министр курортов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, туризм в крыму, общество, крым, новости крыма, отдых в крыму, сухопутный коридор в крым