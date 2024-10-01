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Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
За январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T09:47
2024-10-01T09:47
2024-10-01T09:49
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. За январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, две трети гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть – по железной дороге, около 11% - по сухопутному коридору через новые регионы.Почти половина отдыхающих выбрали южное побережье. На западное побережье пришлось 25% турпотока, восток выбрали около 15% гостей. Еще около 11% отдыхали в других регионах республики – Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.Средняя загрузка санаториев и отелей в сентябре превысила 52%, что на 42% выше аналогичного периода прошлого года.По его словам, осенью и зимой наиболее востребованы санаторно-курортный отдых и оздоровление, климатотерапия, пешеходный, гастрономический и культурно-познавательный туризм.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг Гости крымских санаториев молодеют – министр курортов
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, туризм в крыму, общество, крым, новости крыма, отдых в крыму, сухопутный коридор в крым
Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
Крым с начала года посетили 5,2 миллиона туристов – Аксенов
09:47 01.10.2024 (обновлено: 09:49 01.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. За январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За январь-сентябрь 2024 года турпоток в Крым составил более 5,2 миллиона человек. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, две трети гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть – по железной дороге, около 11% - по сухопутному коридору через новые регионы.
Почти половина отдыхающих выбрали южное побережье. На западное побережье пришлось 25% турпотока, восток выбрали около 15% гостей. Еще около 11% отдыхали в других регионах республики – Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.
Средняя загрузка санаториев и отелей в сентябре превысила 52%, что на 42% выше аналогичного периода прошлого года.
"По оценкам туроператоров, работающих на крымском направлении, Крым и в бархатный сезон продолжает оставаться самым быстрорастущим направлением отдыха по отношению к прошлому году. Активно идет бронирование на новогодние праздники, а также на летний сезон 2025 года", - добавил Аксенов.
По его словам, осенью и зимой наиболее востребованы санаторно-курортный отдых и оздоровление, климатотерапия, пешеходный, гастрономический и культурно-познавательный туризм.
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