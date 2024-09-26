Гости крымских санаториев молодеют – министр курортов
В санатории Крыма стали больше приезжать граждане в возрасте 35+
18:10 26.09.2024 (обновлено: 18:22 26.09.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарк санатория "Айвазовское"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Услугами крымских здравниц стали больше пользоваться люди среднего возраста – от 35 лет и выше. О такой тенденции РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
"На сегодняшний день наш гость молодеет. Клиенту, который пользуется услугами санаторно-курортного комплекса, сейчас от 35 лет. В среднем люди именно такого возраста интересуются этим направлением", – сказал министр.
Республика Крым располагает уникальной санаторно-курортной базой, подчеркнул он. Лечебное воздействие оказывает уже сам крымский воздух – сочетание морских воздушных масс и фитонцидов от хвойных лесов создают прекрасные условия для лечения легочных заболеваний. Но главное, ради чего приезжают в Крым, – это лечение сакскими грязями.
"Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция (ГГРЭС) – это единственная на сегодняшний день станция, которая обеспечивает грязями более 200 санаториев по всей России. Опытом, который есть в Республике Крым, мало кто может в РФ похвастаться и поделиться", – подчеркнул министр.
С начала 2024 года Крым, несмотря на сложности в логистике, посетили уже более 4,5 миллионов туристов. Об этом журналистам заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Тем здравницам, которые не смогли начать работу из-за строительства укреплений на их территории, будут выплачены компенсации.
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