https://crimea.ria.ru/20240926/gosti-krymskikh-sanatoriev-molodeyut--ministr-kurortov-1140654941.html

Гости крымских санаториев молодеют – министр курортов

Гости крымских санаториев молодеют – министр курортов - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Гости крымских санаториев молодеют – министр курортов

Услугами крымских здравниц стали больше пользоваться люди среднего возраста – от 35 лет и выше. О такой тенденции РИА Новости Крым рассказал министр курортов и... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T18:10

2024-09-26T18:10

2024-09-26T18:22

санатории крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Услугами крымских здравниц стали больше пользоваться люди среднего возраста – от 35 лет и выше. О такой тенденции РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.Республика Крым располагает уникальной санаторно-курортной базой, подчеркнул он. Лечебное воздействие оказывает уже сам крымский воздух – сочетание морских воздушных масс и фитонцидов от хвойных лесов создают прекрасные условия для лечения легочных заболеваний. Но главное, ради чего приезжают в Крым, – это лечение сакскими грязями."Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция (ГГРЭС) – это единственная на сегодняшний день станция, которая обеспечивает грязями более 200 санаториев по всей России. Опытом, который есть в Республике Крым, мало кто может в РФ похвастаться и поделиться", – подчеркнул министр.С начала 2024 года Крым, несмотря на сложности в логистике, посетили уже более 4,5 миллионов туристов. Об этом журналистам заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Тем здравницам, которые не смогли начать работу из-за строительства укреплений на их территории, будут выплачены компенсации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всехВ здравницах Евпатории бронирование идет уже на октябрь Аксенов оценил курортный сезон 2024 года в городах Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санатории крыма