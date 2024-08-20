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Аксенов оценил курортный сезон 2024 года в городах Крыма
Аксенов оценил курортный сезон 2024 года в городах Крыма - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Аксенов оценил курортный сезон 2024 года в городах Крыма
Туристический поток в Крыму в этом году уменьшился примерно на треть, сказал журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T15:17
2024-08-20T15:17
2024-08-20T15:17
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Туристический поток в Крыму в этом году уменьшился примерно на треть, сказал журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.Он выразил мнение, что турпоток меняется и предположил, что он будет на 30% меньше в сравнении с периодом до начала СВО.И заверил, что на полуострове делается все для того, чтобы обеспечить максимально комфортный и безопасный отдых. Южный берег Крыма загружен "под завязку", подчеркнул глава республики.Такие результаты глава республики назвал хорошими, учитывая сложную обстановку в стране. Он отметил также, что некоторые санатории и отели не смогли начать работу в летний период из-за фортификационных сооружений на пляжах. Они получат государственную поддержку, заверил Аксенов.Ранее глава республики открыл движение по новой трассе Симферополь – Евпатория – Мирный, которая пройдет в обход городов Саки и Евпатория. Это позволит сократить время в пути из столицы Крыма до всесоюзной детской здравницы до сорока минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетовПочти 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым поездами за летоКогда откроется новый детский реабилитационный центр в Евпатории
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Аксенов оценил курортный сезон 2024 года в городах Крыма
Турпоток в Крым по сравнению с периодом до начала СВО уменьшился на треть – Аксенов