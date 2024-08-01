https://crimea.ria.ru/20240801/kogda-zarabotaet-novyy-detskiy-reabilitatsionnyy-tsentr-v-evpatorii-1139291783.html
Когда заработает новый детский реабилитационный центр в Евпатории
Когда заработает новый детский реабилитационный центр в Евпатории - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Когда заработает новый детский реабилитационный центр в Евпатории
Новый Федеральный детский реабилитационный центр с отделением реанимации в Евпатории примет первых маленьких пациентов в следующем году. Такие сроки указывает... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T15:42
2024-08-01T15:42
2024-08-01T16:02
крым
евпатория
михаил мурашко
минздрав крыма
минздрав рф
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
дети
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139290657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d5a9973b1eba35646135afe034b166f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Новый Федеральный детский реабилитационный центр с отделением реанимации в Евпатории примет первых маленьких пациентов в следующем году. Такие сроки указывает пресс-служба минздрава Крыма по итогам рабочего визита на объект министра здравоохранения России Михаила Мурашко.По данным пресс-службы, в новом центре будут доступны уникальные программы нейрореабилитации, травматологии и ортопедии, общей соматической реабилитации. Стационар рассчитан на 300 коек, еще 150 расположат в пансионате и 75 – в отделении дневного стационара. Кроме того, предусмотрено реанимационное отделение.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Содействие в реализации значимого для республики проекта оказано президентом и правительством РФ. Стоимость работ оценена в 12 млрд рублей, которые выделены из федерального бюджета.В октябре 2023 года ход строительства Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории оценил вице-премьер Марат Хуснуллин. Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе появится новый перинатальный центрЛетний режим: специфика работы медорганизаций и службы скорой помощиВ России застройщиков обяжут возводить школы и больницы
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139290657_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9099d451a55e99b3b77949faafaae26d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, евпатория, михаил мурашко, минздрав крыма, минздрав рф, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, дети, новости крыма
Когда заработает новый детский реабилитационный центр в Евпатории
Детский реабилитационный центр в Евпатории откроется в 2025 году – минздрав
15:42 01.08.2024 (обновлено: 16:02 01.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Новый Федеральный детский реабилитационный центр с отделением реанимации в Евпатории примет первых маленьких пациентов в следующем году. Такие сроки указывает пресс-служба минздрава Крыма по итогам рабочего визита на объект министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
"Строительство первых корпусов центра, по данным застройщика, должно завершиться уже в этом году, а в начале следующего специалисты приступят к подготовке его открытия для маленьких пациентов", - сказано в сообщении профильного министерства.
По данным пресс-службы, в новом центре будут доступны уникальные программы нейрореабилитации, травматологии и ортопедии, общей соматической реабилитации. Стационар рассчитан на 300 коек, еще 150 расположат в пансионате и 75 – в отделении дневного стационара. Кроме того, предусмотрено реанимационное отделение.
"Центр строится на территории бывшей грязелечебницы, на берегу Мойнакского озера. Сочетание уникальных природно-климатических условий, высоких технологий и профессионализма медицинских работников позволит добиться высоких результатов в реабилитации детей", - цитирует пресс-служба главу российского Минздрава Михаила Мурашко.
Старт строительству
центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
Содействие в реализации значимого для республики проекта оказано президентом и правительством РФ. Стоимость работ оценена в 12 млрд рублей, которые выделены из федерального бюджета.
В октябре 2023 года ход строительства Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории оценил вице-премьер Марат Хуснуллин
.
Читайте также на РИА Новости Крым: