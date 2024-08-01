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Когда заработает новый детский реабилитационный центр в Евпатории

Когда заработает новый детский реабилитационный центр в Евпатории - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Когда заработает новый детский реабилитационный центр в Евпатории

Новый Федеральный детский реабилитационный центр с отделением реанимации в Евпатории примет первых маленьких пациентов в следующем году. Такие сроки указывает... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T15:42

2024-08-01T15:42

2024-08-01T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Новый Федеральный детский реабилитационный центр с отделением реанимации в Евпатории примет первых маленьких пациентов в следующем году. Такие сроки указывает пресс-служба минздрава Крыма по итогам рабочего визита на объект министра здравоохранения России Михаила Мурашко.По данным пресс-службы, в новом центре будут доступны уникальные программы нейрореабилитации, травматологии и ортопедии, общей соматической реабилитации. Стационар рассчитан на 300 коек, еще 150 расположат в пансионате и 75 – в отделении дневного стационара. Кроме того, предусмотрено реанимационное отделение.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Содействие в реализации значимого для республики проекта оказано президентом и правительством РФ. Стоимость работ оценена в 12 млрд рублей, которые выделены из федерального бюджета.В октябре 2023 года ход строительства Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории оценил вице-премьер Марат Хуснуллин. Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе появится новый перинатальный центрЛетний режим: специфика работы медорганизаций и службы скорой помощиВ России застройщиков обяжут возводить школы и больницы

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2024

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