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Где в Симферополе появится новый перинатальный центр - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Где в Симферополе появится новый перинатальный центр
Где в Симферополе появится новый перинатальный центр - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Где в Симферополе появится новый перинатальный центр
Новый перинатальный центр в Симферополе будет построен возле республиканской больницы Семашко, сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский. РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T21:41
2023-05-25T21:41
константин скорупский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Новый перинатальный центр в Симферополе будет построен возле республиканской больницы Семашко, сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский."Вопрос строительства нового перинатального центра в Симферополе решается сейчас на самом высоком уровне. Уже подана заявка в федеральные органы власти в части выделения земельного участка в районе новой больницы Семашко, чтобы организовать там некий медицинский кластер, чтобы республиканская взрослая больница была рядом с перинатальным центром. Это даст возможность своевременно привлекать специалистов и проводить необходимые диагностические исследования", - сказал журналистам министр.По его информации, уже в ближайшей перспективе будет принято решение и начнется разработка проектно-сметной документации нового перинатального центра."Медико-техническое задание уже согласовано", - заключил Скорупский.Сроки строительства нового медицинского учреждения еще не определены, однако министр выразил уверенность, что к концу текущего году "зайдем как минимум в проектирование".Ранее сообщалось, что в Крым прибыли 7 новых мобильных ФАПов.Также практически каждая третья медицинская клиника в новых регионах России сегодня ремонтируется или оснащается современным оборудованием, федеральные центры взяли над больницами шефство.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовВ Севастополе медики получат доплаты из бюджета городаДень профилактики меланомы: кто подвержен болезни и как себя обезопасить
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Новости
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РИА Новости Крым
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константин скорупский, минздрав крыма, неонатология, крым, общество, новости, новости крыма
Где в Симферополе появится новый перинатальный центр

Скорупский: новый перинатальный центр построят у больницы Семашко в Симферополе

21:41 25.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Новый перинатальный центр в Симферополе будет построен возле республиканской больницы Семашко, сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.
"Вопрос строительства нового перинатального центра в Симферополе решается сейчас на самом высоком уровне. Уже подана заявка в федеральные органы власти в части выделения земельного участка в районе новой больницы Семашко, чтобы организовать там некий медицинский кластер, чтобы республиканская взрослая больница была рядом с перинатальным центром. Это даст возможность своевременно привлекать специалистов и проводить необходимые диагностические исследования", - сказал журналистам министр.
По его информации, уже в ближайшей перспективе будет принято решение и начнется разработка проектно-сметной документации нового перинатального центра.
"Медико-техническое задание уже согласовано", - заключил Скорупский.
Сроки строительства нового медицинского учреждения еще не определены, однако министр выразил уверенность, что к концу текущего году "зайдем как минимум в проектирование".
Ранее сообщалось, что в Крым прибыли 7 новых мобильных ФАПов.
Также практически каждая третья медицинская клиника в новых регионах России сегодня ремонтируется или оснащается современным оборудованием, федеральные центры взяли над больницами шефство.
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Константин СкорупскийМинздрав КрымаНеонатологияКрымОбществоНовостиНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
22:02Главные новости Крыма: 25 мая
21:59Главные события и заявления дня: 25 мая
21:41Где в Симферополе появится новый перинатальный центр
21:38Отряд "Лиза-Алерт" посадил в Крыму березовую рощу - видео
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