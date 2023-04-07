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Каждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют - Мурашко - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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Каждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют - Мурашко
Каждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют - Мурашко - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Каждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют - Мурашко
Практически каждая третья медицинская клиника в новых регионах России сегодня ремонтируется или оснащается современным оборудованием, федеральные центры взяли... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T14:26
2023-04-07T14:26
владимир путин (политик)
михаил мурашко
здравоохранение в россии
новые регионы россии
общество
здоровье
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Практически каждая третья медицинская клиника в новых регионах России сегодня ремонтируется или оснащается современным оборудованием, федеральные центры взяли над больницами шефство. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко доложил президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в пятницу.Больницы и клиники новых регионов курируют крупные российские научные и медицинские центры, отметил Мурашко. Они обучают местный персонал, оказывают консультации специалистам, а также принимают пациентов на лечение в федеральные клиники."Сегодня у нас научные, исследовательские медицинские центры, федеральные клиники – они все взяли под курацию, уже выезжают в регионы. Во-первых, методическое сопровождение, обучение, консультация специалистов и медицинская помощь, плюс отбор пациентов начался уже в федеральные клиники, и пациенты стали поступать", – добавил глава Минздрава.Президент Владимир Путин поручил уделить здравоохранению новых регионов особое внимание, а нуждающихся в специализированном лечении граждан направлять в федеральные центры."Там, безусловно, нужно строить новые учреждения, ремонтировать старые – десятилетиями не ремонтировались. Оборудование нужно, подготовка кадров, препараты. А тех, кто нуждаются в помощи федеральных клиник, людей с этих территорий, конечно, надо по мере необходимости направлять и в федеральные клиники на лечение", - подчеркнул глава государства.Ранее вице0премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что на территории новых субъектов функционируют 415 медицинских учреждений. Силами Минобороны построены и введены в эксплуатацию Многофункциональный медицинский центр в Луганске и Медицинский центр в Мариуполе. Кроме того, завершается строительство медцентра на база ФМБА и перинатального центра в Донецке.Читайте также на РИА Новости Крым:Образование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФВ Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детейМедики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублей
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владимир путин (политик), михаил мурашко, здравоохранение в россии, новые регионы россии, общество, здоровье, россия, новости
Каждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют - Мурашко

Мурашко: в новых регионах России ремонтируют и оборудуют 138 медучреждений

14:26 07.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРемонт в Краснодонской горбольнице в ЛНР
Ремонт в Краснодонской горбольнице в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Практически каждая третья медицинская клиника в новых регионах России сегодня ремонтируется или оснащается современным оборудованием, федеральные центры взяли над больницами шефство. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко доложил президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в пятницу.
"Сегодня в 138 медицинских организациях ведутся ремонтные работы, идет поставка оборудования – практически каждая третья медицинская клиника сегодня ремонтируется или туда поставляется оборудование. Задач огромное количество, поэтому действительно нужно модернизировать систему здравоохранения, кадровая составляющая важна", - сказал Мурашко.
Больницы и клиники новых регионов курируют крупные российские научные и медицинские центры, отметил Мурашко. Они обучают местный персонал, оказывают консультации специалистам, а также принимают пациентов на лечение в федеральные клиники.
"Сегодня у нас научные, исследовательские медицинские центры, федеральные клиники – они все взяли под курацию, уже выезжают в регионы. Во-первых, методическое сопровождение, обучение, консультация специалистов и медицинская помощь, плюс отбор пациентов начался уже в федеральные клиники, и пациенты стали поступать", – добавил глава Минздрава.
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Медики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублей
Президент Владимир Путин поручил уделить здравоохранению новых регионов особое внимание, а нуждающихся в специализированном лечении граждан направлять в федеральные центры.
"Там, безусловно, нужно строить новые учреждения, ремонтировать старые – десятилетиями не ремонтировались. Оборудование нужно, подготовка кадров, препараты. А тех, кто нуждаются в помощи федеральных клиник, людей с этих территорий, конечно, надо по мере необходимости направлять и в федеральные клиники на лечение", - подчеркнул глава государства.
Ранее вице0премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что на территории новых субъектов функционируют 415 медицинских учреждений. Силами Минобороны построены и введены в эксплуатацию Многофункциональный медицинский центр в Луганске и Медицинский центр в Мариуполе. Кроме того, завершается строительство медцентра на база ФМБА и перинатального центра в Донецке.
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Владимир Путин (политик)Михаил МурашкоЗдравоохранение в РоссииНовые регионы РоссииОбществоЗдоровьеРоссияНовости
 
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