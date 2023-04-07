https://crimea.ria.ru/20230407/kazhduyu-tretyu-kliniku-v-novykh-regionakh-remontiruyut-i-oboruduyut---murashko-1128039455.html

Каждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют - Мурашко

Каждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют - Мурашко - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Каждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют - Мурашко

Практически каждая третья медицинская клиника в новых регионах России сегодня ремонтируется или оснащается современным оборудованием, федеральные центры взяли... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T14:26

2023-04-07T14:26

2023-04-07T14:26

владимир путин (политик)

михаил мурашко

здравоохранение в россии

новые регионы россии

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Практически каждая третья медицинская клиника в новых регионах России сегодня ремонтируется или оснащается современным оборудованием, федеральные центры взяли над больницами шефство. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко доложил президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в пятницу.Больницы и клиники новых регионов курируют крупные российские научные и медицинские центры, отметил Мурашко. Они обучают местный персонал, оказывают консультации специалистам, а также принимают пациентов на лечение в федеральные клиники."Сегодня у нас научные, исследовательские медицинские центры, федеральные клиники – они все взяли под курацию, уже выезжают в регионы. Во-первых, методическое сопровождение, обучение, консультация специалистов и медицинская помощь, плюс отбор пациентов начался уже в федеральные клиники, и пациенты стали поступать", – добавил глава Минздрава.Президент Владимир Путин поручил уделить здравоохранению новых регионов особое внимание, а нуждающихся в специализированном лечении граждан направлять в федеральные центры."Там, безусловно, нужно строить новые учреждения, ремонтировать старые – десятилетиями не ремонтировались. Оборудование нужно, подготовка кадров, препараты. А тех, кто нуждаются в помощи федеральных клиник, людей с этих территорий, конечно, надо по мере необходимости направлять и в федеральные клиники на лечение", - подчеркнул глава государства.Ранее вице0премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что на территории новых субъектов функционируют 415 медицинских учреждений. Силами Минобороны построены и введены в эксплуатацию Многофункциональный медицинский центр в Луганске и Медицинский центр в Мариуполе. Кроме того, завершается строительство медцентра на база ФМБА и перинатального центра в Донецке.Читайте также на РИА Новости Крым:Образование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФВ Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детейМедики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублей

https://crimea.ria.ru/20230318/mediki-v-selakh-novykh-regionov-smogut-poluchit-vyplaty-do-milliona-rubley-1127621552.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), михаил мурашко, здравоохранение в россии, новые регионы россии, общество, здоровье, россия, новости