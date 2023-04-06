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Образование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Образование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ
Образование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Образование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ
Более 9,5 тысяч объектов было реконструировано и построено заново в новых субъектах РФ за прошедший год. Об этом в ходе заседания Совбеза РФ по вопросам... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T10:18
2023-04-06T10:22
марат хуснуллин
жкх
здравоохранение в россии
образование в россии
новые регионы россии
новости
мариуполь
луганская народная республика (лнр)
транспорт
восстановление мариуполя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Более 9,5 тысяч объектов было реконструировано и построено заново в новых субъектах РФ за прошедший год. Об этом в ходе заседания Совбеза РФ по вопросам обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в новых субъектах страны сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Коммунальная инфраструктураВице-премьер отметил, что задачей номер один было обеспечить людей светом, газом, теплом и другими коммунальными услугами, несмотря на непрекращающиеся обстрелы инфраструктуры и подрывы коммуникаций.В Мариуполе из 1,8 тысячи объектов к зиме были подготовлены более 1,5 тысяч. К новому отопительному сезону абсолютно все жилые дома и объекты соцкультбыта будут подключены к теплу. Работы продолжаются и в настоящее время в круглосуточном режиме.Восстановление домовКроме того, в городе восстановлено 11 тысяч домов. В ближайшее время работы по этому направлению будут усилены. Хуснуллин выразил уверенность, что в этом году удастся увеличить количество домов, которые будут восстановлены в частном секторе.Запуск садов и школ"Второй важнейшей задачей был запуск садиков и школ. К 1 сентября была запущена 1381 школа, 24 вуза, 1230 детских садов", – продолжил он. Благодаря совместной работе Росгвардии с частными охранными предприятиями удалось организовать круглосуточную охрану учебных и дошкольных заведений. Это важнейшее решение было необходимо, чтобы люди не боялись идти на учебу.Восстановление медициныКроме того, на территории новых субъектов функционируют 415 медицинских учреждений. Силами Минобороны построены и введены в эксплуатацию Многофункциональный медицинский центр в Луганске и Медицинский центр в Мариуполе. Кроме того, завершается строительство медцентра на база ФМБА и перинатального центра в Донецке.Новые автобусы и спецтехника"На территорию новых регионов поставлено более 5,5 тысяч единиц техники: автобусы, коммунальная техника, спецтехника", – добавил Хуснуллин. В сложнейших условиях с Минпромом отработали вопрос и привезли технику, так как все было разгромлено, украдено, либо в нерабочем состоянии, добавил он.Ранее Марат Хуснуллин сообщал, что в Мариуполе сдано 35 многоквартирных домов на 2,5 тысячи квартир.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный МариупольМедики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублейПроблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита
https://crimea.ria.ru/20230405/rossiya-obespechila-novye-regiony-gazom-vodoy-i-svetom--khusnullin-1128004327.html
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марат хуснуллин, жкх, здравоохранение в россии, образование в россии, новые регионы россии, новости, мариуполь, луганская народная республика (лнр), транспорт, восстановление мариуполя
Образование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ

Хуснуллин: задачей номер один было обеспечить людей Донбасса светом, газом и теплом

10:18 06.04.2023 (обновлено: 10:22 06.04.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Более 9,5 тысяч объектов было реконструировано и построено заново в новых субъектах РФ за прошедший год. Об этом в ходе заседания Совбеза РФ по вопросам обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в новых субъектах страны сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"За прошедший год на территории новых регионов построены, реконструированы и восстановлены 9,5 тысяч объектов. Из них около 4,5 тысяч – объекты энергетики и инженерный сети, которые было необходимо запустить к началу отопительного сезона", – сказал Хуснуллин.

Коммунальная инфраструктура

Вице-премьер отметил, что задачей номер один было обеспечить людей светом, газом, теплом и другими коммунальными услугами, несмотря на непрекращающиеся обстрелы инфраструктуры и подрывы коммуникаций.
"Это задача была решена практически полностью: к началу зимы были запущенны практически все объекты и зданиями. Это 48 тысяч объектов, 11 тысяч километров коммуникаций", – уточнил он.
В Мариуполе из 1,8 тысячи объектов к зиме были подготовлены более 1,5 тысяч. К новому отопительному сезону абсолютно все жилые дома и объекты соцкультбыта будут подключены к теплу. Работы продолжаются и в настоящее время в круглосуточном режиме.

Восстановление домов

Кроме того, в городе восстановлено 11 тысяч домов. В ближайшее время работы по этому направлению будут усилены. Хуснуллин выразил уверенность, что в этом году удастся увеличить количество домов, которые будут восстановлены в частном секторе.

Запуск садов и школ

"Второй важнейшей задачей был запуск садиков и школ. К 1 сентября была запущена 1381 школа, 24 вуза, 1230 детских садов", – продолжил он. Благодаря совместной работе Росгвардии с частными охранными предприятиями удалось организовать круглосуточную охрану учебных и дошкольных заведений. Это важнейшее решение было необходимо, чтобы люди не боялись идти на учебу.

Восстановление медицины

Кроме того, на территории новых субъектов функционируют 415 медицинских учреждений. Силами Минобороны построены и введены в эксплуатацию Многофункциональный медицинский центр в Луганске и Медицинский центр в Мариуполе. Кроме того, завершается строительство медцентра на база ФМБА и перинатального центра в Донецке.

Новые автобусы и спецтехника

"На территорию новых регионов поставлено более 5,5 тысяч единиц техники: автобусы, коммунальная техника, спецтехника", – добавил Хуснуллин. В сложнейших условиях с Минпромом отработали вопрос и привезли технику, так как все было разгромлено, украдено, либо в нерабочем состоянии, добавил он.
Ранее Марат Хуснуллин сообщал, что в Мариуполе сдано 35 многоквартирных домов на 2,5 тысячи квартир.
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Россия обеспечила новые регионы газом, водой и светом – Хуснуллин
 
Марат ХуснуллинЖКХЗдравоохранение в РоссииОбразование в РоссииНовые регионы РоссииНовостиМариупольЛуганская Народная Республика (ЛНР)ТранспортВосстановление Мариуполя
 
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