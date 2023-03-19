https://crimea.ria.ru/20230319/problemy-zhiteley-mariupolya-reshat-putin-dast-poruchenie-posle-vizita-1127642283.html
Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита
Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита
По итогам своего визита в Мариуполь президент России Владимир Путин даст поручения решить все озвученные жителями Донбасса вопросы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T13:13
2023-03-19T13:13
2023-03-19T13:22
владимир путин посетил мариуполь
владимир путин (политик)
россия
новые регионы россии
мариуполь
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
дмитрий песков
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/13/1127642131_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2475642e60b9a83a440664cc9be694b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. По итогам своего визита в Мариуполь президент России Владимир Путин даст поручения решить все озвученные жителями Донбасса вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Жителей Мариуполя интересовали вопросы оформления российского гражданства, а также задержки с выплатами зарплат в регионе.Президент Путин прибыл в Мариуполь в воскресенье. За рулем автомобиля он проехал по благоустроенному городу, побывал в разных его районах, в том числе, осмотрел береговую линию около яхт-клуба, здание театра и памятные места. А также встретился в горожанами для обсуждения ряда вопросов и тем. В том числе, на встрече с местными жителями речь шла о строительстве микрорайонов, больниц, школ, детских садов.Вице-премьер России Марат Хуснуллин показал главе государства проделанную работу по восстановлению инфраструктуры Мариуполя, а также рассказал о планах восстановить "хотя бы фасадную часть" центра города к концу 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный МариупольКогда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки"Удобно, красиво": что Путин увидел в благоустроенном Мариуполе
россия
новые регионы россии
мариуполь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/13/1127642131_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_761fe789b0ed474998ccd513d190f7ec.jpg
Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя
Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя
2023-03-19T13:13
true
PT0M28S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин посетил мариуполь, владимир путин (политик), россия, новые регионы россии, мариуполь, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, дмитрий песков, общество, новости, видео
Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита
Песков: Владимир Путин даст поручение решить озвученные жителями Мариуполя проблемы
13:13 19.03.2023 (обновлено: 13:22 19.03.2023)