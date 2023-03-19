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Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита

Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита

По итогам своего визита в Мариуполь президент России Владимир Путин даст поручения решить все озвученные жителями Донбасса вопросы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T13:13

2023-03-19T13:13

2023-03-19T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. По итогам своего визита в Мариуполь президент России Владимир Путин даст поручения решить все озвученные жителями Донбасса вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Жителей Мариуполя интересовали вопросы оформления российского гражданства, а также задержки с выплатами зарплат в регионе.Президент Путин прибыл в Мариуполь в воскресенье. За рулем автомобиля он проехал по благоустроенному городу, побывал в разных его районах, в том числе, осмотрел береговую линию около яхт-клуба, здание театра и памятные места. А также встретился в горожанами для обсуждения ряда вопросов и тем. В том числе, на встрече с местными жителями речь шла о строительстве микрорайонов, больниц, школ, детских садов.Вице-премьер России Марат Хуснуллин показал главе государства проделанную работу по восстановлению инфраструктуры Мариуполя, а также рассказал о планах восстановить "хотя бы фасадную часть" центра города к концу 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный МариупольКогда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки"Удобно, красиво": что Путин увидел в благоустроенном Мариуполе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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