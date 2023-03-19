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Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита - РИА Новости Крым, 19.03.2023
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Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита
Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита
По итогам своего визита в Мариуполь президент России Владимир Путин даст поручения решить все озвученные жителями Донбасса вопросы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T13:13
2023-03-19T13:22
владимир путин посетил мариуполь
владимир путин (политик)
россия
новые регионы россии
мариуполь
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
дмитрий песков
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. По итогам своего визита в Мариуполь президент России Владимир Путин даст поручения решить все озвученные жителями Донбасса вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Жителей Мариуполя интересовали вопросы оформления российского гражданства, а также задержки с выплатами зарплат в регионе.Президент Путин прибыл в Мариуполь в воскресенье. За рулем автомобиля он проехал по благоустроенному городу, побывал в разных его районах, в том числе, осмотрел береговую линию около яхт-клуба, здание театра и памятные места. А также встретился в горожанами для обсуждения ряда вопросов и тем. В том числе, на встрече с местными жителями речь шла о строительстве микрорайонов, больниц, школ, детских садов.Вице-премьер России Марат Хуснуллин показал главе государства проделанную работу по восстановлению инфраструктуры Мариуполя, а также рассказал о планах восстановить "хотя бы фасадную часть" центра города к концу 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный МариупольКогда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки"Удобно, красиво": что Путин увидел в благоустроенном Мариуполе
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РИА Новости Крым
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96
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Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя
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Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. По итогам своего визита в Мариуполь президент России Владимир Путин даст поручения решить все озвученные жителями Донбасса вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита

Песков: Владимир Путин даст поручение решить озвученные жителями Мариуполя проблемы

13:13 19.03.2023 (обновлено: 13:22 19.03.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. По итогам своего визита в Мариуполь президент России Владимир Путин даст поручения решить все озвученные жителями Донбасса вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Жителей Мариуполя интересовали вопросы оформления российского гражданства, а также задержки с выплатами зарплат в регионе.
"Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией", - цитирует Пескова РИА Новости.
Президент Путин прибыл в Мариуполь в воскресенье. За рулем автомобиля он проехал по благоустроенному городу, побывал в разных его районах, в том числе, осмотрел береговую линию около яхт-клуба, здание театра и памятные места. А также встретился в горожанами для обсуждения ряда вопросов и тем. В том числе, на встрече с местными жителями речь шла о строительстве микрорайонов, больниц, школ, детских садов.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин показал главе государства проделанную работу по восстановлению инфраструктуры Мариуполя, а также рассказал о планах восстановить "хотя бы фасадную часть" центра города к концу 2023 года.
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