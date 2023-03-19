https://crimea.ria.ru/20230319/udobno-krasivo-chto-putin-uvidel-v-blagoustroennom-mariupole-1127639918.html

"Удобно, красиво": что Путин увидел в благоустроенном Мариуполе

"Удобно, красиво": что Путин увидел в благоустроенном Мариуполе - РИА Новости Крым, 19.03.2023

"Удобно, красиво": что Путин увидел в благоустроенном Мариуполе

В ходе своей поездки в Донбасс президент Владимир Путин осмотрел восстановленное здание Приазовского технического госуниверситета, а также филармонию в... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T10:21

2023-03-19T10:21

2023-03-19T10:21

владимир путин посетил мариуполь

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В ходе своей поездки в Донбасс президент Владимир Путин осмотрел восстановленное здание Приазовского технического госуниверситета, а также филармонию в Мариуполе. Город российскому лидеру показывал вице-премьер страны Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.Российский лидер прибыл в Мариуполь в воскресенье. Он проехал за рулем автомобиля по городу, побывал в разных его районах, осмотрел береговую линию около яхт-клуба, здание театра и памятные места. Кроме того, российский лидер обсудил с местными жителями ряд тем. Сейчас мариупольцы активно возвращаются в свои восстановленные дома.В Мариуполе Владимир Путин осмотрел восстановленные здания Приазовского государственного технического университета."Вот историческое здание университета, из красного кирпича, и вокруг него все постройки", - обозначил в ходе осмотра Хуснуллин. Глава государства сказал, что помнит это здание на картинке."Вот здесь центральный вход, полностью все реконструировали. Вы видели на картинке, в каком он был состоянии", - отметил Хуснуллин.Владимир Путин оценил проделанные работы и внутри зданий. Он побывал в обновленной аудитории и зале на 200 мест, где, сев в кресло на первом ряду, отметил: "Удобно. Красиво".Кроме того, Путин осмотрел и восстановленное здание мариупольской филармонии. По словам Хуснуллина, она "очень красивая получилась", он обозначил, что восстановительные работы длились всего три месяца.Ранее сообщалось, что мариупольцы активно возвращаются в свои восстановленные дома, мирная жизнь в благоустроенном городе налаживается.Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. В ходе специальной военной операции российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских нацбатов. В результате сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир Путин посетил МариупольКак восстанавливают гражданскую инфраструктуру в ДонбассеХуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь

https://crimea.ria.ru/20230124/v-mariupole-vosstanovyat-azovskiy-sudoremontnyy-zavod-1126565573.html

https://crimea.ria.ru/20221120/kak-vozrozhdayut-mariupol-i-kogda-zavershat-raboty---khusnullin-1125452698.html

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