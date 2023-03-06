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Как восстанавливают гражданскую инфраструктуру в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Как восстанавливают гражданскую инфраструктуру в Донбассе
Как восстанавливают гражданскую инфраструктуру в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Как восстанавливают гражданскую инфраструктуру в Донбассе
этом году планируется восстановить более 2 800 многоквартирных домов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T15:22
2023-03-06T15:22
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
новые регионы россии
экономика
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в этом году планируется восстановить более 2 800 многоквартирных домов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.Отмечается, что восстановление жилого фонда будет проводиться совместными усилиями федеральных заказчиков, регионов-шефов и военных строителей.Восстановление гражданской инфраструктурыРанее Марат Хуснуллин сообщил, что все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца 2023 года. Основные работы по восстановлению города будут выполнены за три года. На первом этапе планируется восстановить системы отопления, электро- и водоснабжения, затем будет проведен общий ремонт зданий.Восстановление гражданской инфраструктуры Донбасса проинспектировал и министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации,Глава Минобороны РФ проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений.В Мариуполе военные строители уже возвели многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. В процессе строительства находятся комплекс Федерального медико-биологического агентства России, новый жилой микрорайон из девятиэтажных многоквартирных домов, школы, детские сады и водовод, который соединит Ростовскую область и ДНР.Как сообщалось, более трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом. По информации Минобороны, вода по нему начнет подаваться в апреле этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса Хуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в Донецк
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новые регионы россии, экономика, марат хуснуллин
Как восстанавливают гражданскую инфраструктуру в Донбассе

Вице-премьер Хуснуллин: в новых регионах восстановят более 2800 жилых домов

15:22 06.03.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовостройки в Мариуполе
Новостройки в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в этом году планируется восстановить более 2 800 многоквартирных домов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
"Кроме того, еще 47 многоэтажек будет построено в Мариуполе, Волновахе и Алчевске. Причем важно, что новое строительство предполагает последующее развитие социальной инфраструктуры!" - добавил Хуснуллин.
Отмечается, что восстановление жилого фонда будет проводиться совместными усилиями федеральных заказчиков, регионов-шефов и военных строителей.

Восстановление гражданской инфраструктуры

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца 2023 года. Основные работы по восстановлению города будут выполнены за три года. На первом этапе планируется восстановить системы отопления, электро- и водоснабжения, затем будет проведен общий ремонт зданий.
Восстановление гражданской инфраструктуры Донбасса проинспектировал и министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации,
Глава Минобороны РФ проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений.
В Мариуполе военные строители уже возвели многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. В процессе строительства находятся комплекс Федерального медико-биологического агентства России, новый жилой микрорайон из девятиэтажных многоквартирных домов, школы, детские сады и водовод, который соединит Ростовскую область и ДНР.
Как сообщалось, более трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом. По информации Минобороны, вода по нему начнет подаваться в апреле этого года.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьНовые регионы РоссииЭкономикаМарат Хуснуллин
 
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