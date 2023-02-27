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Хуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в Донецк - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Хуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в Донецк
Хуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в Донецк - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Хуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в Донецк
Водовод, соединяющий реку Дон и Донецкую Народную Республику (ДНР), будет запущен с 1 апреля. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T11:23
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донецк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Водовод, соединяющий реку Дон и Донецкую Народную Республику (ДНР), будет запущен с 1 апреля. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин отметил, что водовод Северский Донец находится под обстрелом, поэтому поставлять воду оттуда не представляется возможным.Запуск водовода из Дона позволит решить проблему водоснабжения Донецка.О планах строительства водовода из Дона до ДНР стало известно в ноябре. Ранее Хуснуллин сообщал, что на объекте работают в круглосуточном режиме 2,5 тысячи строителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – ХуснуллинСальдо назвал рецепт от "ждунов"Хуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионах
https://crimea.ria.ru/20230227/kogda-zapustyat-dvizhenie-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127216542.html
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марат хуснуллин, донецк, новые регионы россии, правительство россии, общество, новости
Хуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в Донецк

Вице-премьер Хуснуллин: водовод из Дона для снабжения Донецка запустят 1 апреля

11:23 27.02.2023 (обновлено: 11:40 27.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Водовод, соединяющий реку Дон и Донецкую Народную Республику (ДНР), будет запущен с 1 апреля. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"1 апреля мы подадим воду в Донецк из Дона. Двести километров водовод мы строим. Мы никогда в стране двести километров водовод не строили", - сказал замглавы правительства в эфире телеканала "Россия 24".
Хуснуллин отметил, что водовод Северский Донец находится под обстрелом, поэтому поставлять воду оттуда не представляется возможным.
Запуск водовода из Дона позволит решить проблему водоснабжения Донецка.
О планах строительства водовода из Дона до ДНР стало известно в ноябре. Ранее Хуснуллин сообщал, что на объекте работают в круглосуточном режиме 2,5 тысячи строителей.
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