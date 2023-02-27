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Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин
Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин
Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца 2023 года, заявилвице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T11:37
2023-02-27T11:39
донецкая народная республика (днр)
мариуполь
жкх
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца 2023 года, заявилвице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, основную часть восстановления города специалисты выполнят в течение трех лет. На первом этапе планируется восстановить системы отопления, электро- и водоснабжения, затем будет проведен общий ремонт зданий."За три года основные работы по восстановлению Мариуполя выполним", - заверил он.Хуснуллин добавил, что в восстановлении Мариуполя задействованы 30 тысяч человек.Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. В ходе специальной военной операции российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских нацбатов. В результате сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.Читайте также: Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуХуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в ДонецкСальдо назвал рецепт от "ждунов"
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донецкая народная республика (днр), мариуполь, жкх, общество, новости, новые регионы россии
Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин

Вице-премьер Хуснуллин: все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца 2023 года

11:37 27.02.2023 (обновлено: 11:39 27.02.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца 2023 года, заявилвице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В этом году мы все дома в Мариуполе подключим к теплу", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам вице-премьера, основную часть восстановления города специалисты выполнят в течение трех лет. На первом этапе планируется восстановить системы отопления, электро- и водоснабжения, затем будет проведен общий ремонт зданий.
"За три года основные работы по восстановлению Мариуполя выполним", - заверил он.
Хуснуллин добавил, что в восстановлении Мариуполя задействованы 30 тысяч человек.
Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. В ходе специальной военной операции российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских нацбатов. В результате сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.
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