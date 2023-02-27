https://crimea.ria.ru/20230227/vse-doma-v-mariupole-podklyuchat-k-otopleniyu-do-kontsa-goda--khusnullin-1127218593.html

Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин

Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин

Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца 2023 года, заявилвице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T11:37

2023-02-27T11:37

2023-02-27T11:39

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

жкх

общество

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110113/45/1101134556_0:271:1370:1042_1920x0_80_0_0_24a8862e5f68f75e70b50c50664bcfa9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца 2023 года, заявилвице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, основную часть восстановления города специалисты выполнят в течение трех лет. На первом этапе планируется восстановить системы отопления, электро- и водоснабжения, затем будет проведен общий ремонт зданий."За три года основные работы по восстановлению Мариуполя выполним", - заверил он.Хуснуллин добавил, что в восстановлении Мариуполя задействованы 30 тысяч человек.Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике. В ходе специальной военной операции российские войска к концу апреля 2022 года освободили практически весь город. Еще около месяца продолжалось сопротивление засевших на комбинате "Азовсталь" бойцов ВСУ и боевиков украинских нацбатов. В результате сложили оружие и сдались в плен более 2,5 тысяч неонацистов и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода. 20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя.Читайте также: Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуХуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в ДонецкСальдо назвал рецепт от "ждунов"

https://crimea.ria.ru/20230227/khusnullin-nazval-datu-zapuska-vodovoda-iz-reki-don-v-donetsk-1127217724.html

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), мариуполь, жкх, общество, новости, новые регионы россии