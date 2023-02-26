https://crimea.ria.ru/20230226/saldo-nazval-retsept-ot-zhdunov--1127210195.html

Сальдо назвал рецепт от "ждунов"

Сальдо назвал рецепт от "ждунов" - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Сальдо назвал рецепт от "ждунов"

Лучшим способом убедить людей в правильности действий России является правда, которую жители освобожденных регионов видят своими глазами, в том числе -... РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T17:49

2023-02-26T17:49

2023-02-26T17:49

эксклюзивы риа новости крым

владимир сальдо

новые регионы россии

херсонская область

общество

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/01/1125627599_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_a93e0c94357bbd7ff8f8d5547e640d3b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Лучшим способом убедить людей в правильности действий России является правда, которую жители освобожденных регионов видят своими глазами, в том числе - положительные социальные и культурные преобразования. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Простой рецептГлава региона подчеркнул, что украинский и русский народы едины, а марионеточный и предательский киевский режим отождествлять с народом Украины нельзя."Это те, кто предал своих людей. Зеленский на коленях обещал, что в течение двух недель остановит войну. Это вселенский обман. Уже признались и Меркель, и Макрон, что Минские соглашения были подписаны не для достижения мира, а для подготовки к войне и для того, чтобы еще больше загрузить людей, живущих на нашей земле, негативным мнением о России", - напомнил Сальдо.Путин о словах Меркель: возможно, СВО нужно было начинать раньше >>Страха нет"Много наших ребят ушли. И девчат тоже. Но их смерти не были напрасны. Они отдали свое сердце и свою жизнь в борьбе за справедливость. И чем дальше, тем больше людей придерживаются такого мнения", - отметил Сальдо.В освобожденных населенных пунктах это осознание, по его словам, приходит на фоне окружающей реальности, а также из-за отсутствия украинской пропаганды."Сейчас я разговариваю с людьми и понимаю: нет страха. Того страха, который накручивали, внедряли в умы наших людей. Теперь этого нет. И люди начинают осознавать правду", - подытожил глава региона.В начале ноября вице-премьер сообщил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены. Также в начале января кабмин РФ утвердил условия льготной ипотеки для жителей Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей по ставке 2% годовых.Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионы >>С 1 марта 20233 года на территории новых регионов начнет действовать система социальной защиты Российской Федерации, которая в том предусматривает право льготных категорий граждан на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг. На новые регионы распространяются все меры поддержки, которые действуют на территории РФ. В том числе ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан, социальная помощь малоимущим и семьям с детьми, услуги социального обслуживания, соцподдержка ветеранов, граждан заслуженных категорий, инвалидов, пострадавших в результате радиационных катастроф и аварий, репрессированных и других.Читайте также на РИА Новости Крым:Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая КаховкаХуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионахКрым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти

https://crimea.ria.ru/20230217/my-obyazatelno-vernemsya-saldo-sravnil-kherson-so-stalingradom-1127051248.html

новые регионы россии

херсонская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новые регионы россии, херсонская область, общество, россия, сво