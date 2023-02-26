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Сальдо назвал рецепт от "ждунов" - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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Сальдо назвал рецепт от "ждунов"
Сальдо назвал рецепт от "ждунов" - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Сальдо назвал рецепт от "ждунов"
Лучшим способом убедить людей в правильности действий России является правда, которую жители освобожденных регионов видят своими глазами, в том числе -... РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T17:49
2023-02-26T17:49
эксклюзивы риа новости крым
владимир сальдо
новые регионы россии
херсонская область
общество
россия
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Лучшим способом убедить людей в правильности действий России является правда, которую жители освобожденных регионов видят своими глазами, в том числе - положительные социальные и культурные преобразования. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Простой рецептГлава региона подчеркнул, что украинский и русский народы едины, а марионеточный и предательский киевский режим отождествлять с народом Украины нельзя."Это те, кто предал своих людей. Зеленский на коленях обещал, что в течение двух недель остановит войну. Это вселенский обман. Уже признались и Меркель, и Макрон, что Минские соглашения были подписаны не для достижения мира, а для подготовки к войне и для того, чтобы еще больше загрузить людей, живущих на нашей земле, негативным мнением о России", - напомнил Сальдо.Путин о словах Меркель: возможно, СВО нужно было начинать раньше &gt;&gt;Страха нет"Много наших ребят ушли. И девчат тоже. Но их смерти не были напрасны. Они отдали свое сердце и свою жизнь в борьбе за справедливость. И чем дальше, тем больше людей придерживаются такого мнения", - отметил Сальдо.В освобожденных населенных пунктах это осознание, по его словам, приходит на фоне окружающей реальности, а также из-за отсутствия украинской пропаганды."Сейчас я разговариваю с людьми и понимаю: нет страха. Того страха, который накручивали, внедряли в умы наших людей. Теперь этого нет. И люди начинают осознавать правду", - подытожил глава региона.В начале ноября вице-премьер сообщил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены. Также в начале января кабмин РФ утвердил условия льготной ипотеки для жителей Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей по ставке 2% годовых.Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионы &gt;&gt;С 1 марта 20233 года на территории новых регионов начнет действовать система социальной защиты Российской Федерации, которая в том предусматривает право льготных категорий граждан на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг. На новые регионы распространяются все меры поддержки, которые действуют на территории РФ. В том числе ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан, социальная помощь малоимущим и семьям с детьми, услуги социального обслуживания, соцподдержка ветеранов, граждан заслуженных категорий, инвалидов, пострадавших в результате радиационных катастроф и аварий, репрессированных и других.Читайте также на РИА Новости Крым:Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая КаховкаХуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионахКрым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти
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владимир сальдо, новые регионы россии, херсонская область, общество, россия, сво
Сальдо назвал рецепт от "ждунов"

Сальдо рассказал о настроениях жителей Херсонщины и назвал рецепт от "ждунов"

17:49 26.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Лучшим способом убедить людей в правильности действий России является правда, которую жители освобожденных регионов видят своими глазами, в том числе - положительные социальные и культурные преобразования. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Простой рецепт

"Рецепт от "ждунов" есть. Он простой. Просто показывать людям, что правда сейчас не на стороне украинского режима, который постоянно обманывает людей. Сейчас в Херсоне это хорошо видно: большая часть из тех, кто ждали ВСУ, уже сейчас хотят, чтобы вернулись российские военные. Люди познают все в сравнении", - констатировал Сальдо.
Глава региона подчеркнул, что украинский и русский народы едины, а марионеточный и предательский киевский режим отождествлять с народом Украины нельзя.
"Это те, кто предал своих людей. Зеленский на коленях обещал, что в течение двух недель остановит войну. Это вселенский обман. Уже признались и Меркель, и Макрон, что Минские соглашения были подписаны не для достижения мира, а для подготовки к войне и для того, чтобы еще больше загрузить людей, живущих на нашей земле, негативным мнением о России", - напомнил Сальдо.
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Страха нет

"Много наших ребят ушли. И девчат тоже. Но их смерти не были напрасны. Они отдали свое сердце и свою жизнь в борьбе за справедливость. И чем дальше, тем больше людей придерживаются такого мнения", - отметил Сальдо.
В освобожденных населенных пунктах это осознание, по его словам, приходит на фоне окружающей реальности, а также из-за отсутствия украинской пропаганды.
"Сейчас я разговариваю с людьми и понимаю: нет страха. Того страха, который накручивали, внедряли в умы наших людей. Теперь этого нет. И люди начинают осознавать правду", - подытожил глава региона.
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В начале ноября вице-премьер сообщил о проработке трехлетнего плана развития новых регионов. Программа включает строительство более шести тысяч объектов, около половины из которых уже завершены. Также в начале января кабмин РФ утвердил условия льготной ипотеки для жителей Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей по ставке 2% годовых.
Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионы >>
С 1 марта 20233 года на территории новых регионов начнет действовать система социальной защиты Российской Федерации, которая в том предусматривает право льготных категорий граждан на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг. На новые регионы распространяются все меры поддержки, которые действуют на территории РФ. В том числе ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан, социальная помощь малоимущим и семьям с детьми, услуги социального обслуживания, соцподдержка ветеранов, граждан заслуженных категорий, инвалидов, пострадавших в результате радиационных катастроф и аварий, репрессированных и других.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир СальдоНовые регионы РоссииХерсонская областьОбществоРоссияСВО
 
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