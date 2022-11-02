https://crimea.ria.ru/20221102/shest-tysyach-stroek-kak-vosstanavlivayut-novye-regiony---khusnullin-1125214577.html
Шесть тысяч строек: как восстанавливают новые регионы - Хуснуллин
Шесть тысяч строек: как восстанавливают новые регионы - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Шесть тысяч строек: как восстанавливают новые регионы - Хуснуллин
В правительстве РФ проходят обсуждения трехлетнего плана развития новых регионов, в частности по строительному направлению речь идет о 6,2 тысячах объектов,... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T17:06
2022-11-02T17:06
2022-11-02T17:06
марат хуснуллин
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В правительстве РФ проходят обсуждения трехлетнего плана развития новых регионов, в частности по строительному направлению речь идет о 6,2 тысячах объектов, большая часть которых уже сдана. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Он подчеркнул, что разрабатываемый трехлетний план подразумевает не только работы в строительной сфере, но и восстановление отраслей экономики, медицины и других социально-значимых направлений.Ранее в среду Хуснуллин сообщил о том, что 380-километровая трасса, ведущая в Крым через новые регионы России из Ростовской области, будет полностью достроена к 1 декабря.
https://crimea.ria.ru/20221026/strategiya-razvitiya-stroitelnoy-otrasli-i-zhkkh-podrobnosti-ot-khusnullina-1125099023.html
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, новые регионы россии
Шесть тысяч строек: как восстанавливают новые регионы - Хуснуллин
Хуснуллин: правительство обсуждает трехлетний план развития новых регионов