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Когда достроят трассу в Крым через новые регионы РФ – Хуснуллин
Когда достроят трассу в Крым через новые регионы РФ – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Когда достроят трассу в Крым через новые регионы РФ – Хуснуллин
380-километровая трасса, ведущая в Крым через новые регионы России из Ростовской области, будет полностью достроена к 1 декабря. Об этом заявил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T13:04
2022-11-02T13:04
2022-11-02T13:04
новые регионы россии
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. 380-километровая трасса, ведущая в Крым через новые регионы России из Ростовской области, будет полностью достроена к 1 декабря. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отвечая на заседании Совфеда на вопрос о перспективе восстановления грузовых перевозок по сухопутному коридору, альтернативному Крымскому мосту.По словам Хуснуллина, в новых регионах активно ведутся работы по строительству и восстановлению дорог, которые находятся "в откровенно в плохом состоянии", и сегодня сухопутный коридор с Крымом отремонтирован уже на 70%.Он добавил, что по ней уже сейчас идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту.Что касается самого Крымского моста, по словам Хуснуллина, разрушенную в результате теракта часть конструкции восстановят в декабре."Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части (Крымского моста) и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность. Я считаю, что у нас транспортная обеспеченность Крымского полуострова будет решена. Она и сейчас решена, но есть определенные ограничения, но она будет полностью решена".Ранее Марат Хуснуллин заявил, что поврежденные в результате теракта пролеты Крымского моста будут демонтированы к концу декабря, а проект восстановления железнодорожной части Крымского моста будет готов в ноябре.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новые регионы россии, марат хуснуллин
Когда достроят трассу в Крым через новые регионы РФ – Хуснуллин
Хуснуллин: 1 декабря трасса от Ростова до Крыма через новые регионы РФ будет готова
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. 380-километровая трасса, ведущая в Крым через новые регионы России из Ростовской области, будет полностью достроена к 1 декабря. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отвечая на заседании Совфеда на вопрос о перспективе восстановления грузовых перевозок по сухопутному коридору, альтернативному Крымскому мосту.
По словам Хуснуллина, в новых регионах активно ведутся работы по строительству и восстановлению дорог, которые находятся "в откровенно в плохом состоянии", и сегодня сухопутный коридор с Крымом отремонтирован уже на 70%.
"У нас в планах было от Джанкоя в Крыму до Новоазовска – это выход на Таганрог <...> отремонтировать дороги. Мы ее, к счастью, больше чем на 70% уже построили и отремонтировали. К 1 декабря мы закончим ее полностью. То есть у нас будет 380 километров полностью трасса от Ростовской области до Крыма в хорошем состоянии", – сказал вице-премьер.
Он добавил, что по ней уже сейчас идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту.
Что касается самого Крымского моста, по словам Хуснуллина, разрушенную в результате теракта часть конструкции восстановят в декабре.
"Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части (Крымского моста) и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность. Я считаю, что у нас транспортная обеспеченность Крымского полуострова будет решена. Она и сейчас решена, но есть определенные ограничения, но она будет полностью решена".
Ранее Марат Хуснуллин заявил
, что поврежденные в результате теракта пролеты Крымского моста будут демонтированы к концу декабря, а проект восстановления железнодорожной части Крымского моста будет готов в ноябре
.