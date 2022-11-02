https://crimea.ria.ru/20221102/kogda-dostroyat-trassu-v-krym-cherez-novye-regiony-rf--khusnullin-1125207527.html

Когда достроят трассу в Крым через новые регионы РФ – Хуснуллин

Когда достроят трассу в Крым через новые регионы РФ – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Когда достроят трассу в Крым через новые регионы РФ – Хуснуллин

380-километровая трасса, ведущая в Крым через новые регионы России из Ростовской области, будет полностью достроена к 1 декабря. Об этом заявил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T13:04

2022-11-02T13:04

2022-11-02T13:04

новые регионы россии

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. 380-километровая трасса, ведущая в Крым через новые регионы России из Ростовской области, будет полностью достроена к 1 декабря. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отвечая на заседании Совфеда на вопрос о перспективе восстановления грузовых перевозок по сухопутному коридору, альтернативному Крымскому мосту.По словам Хуснуллина, в новых регионах активно ведутся работы по строительству и восстановлению дорог, которые находятся "в откровенно в плохом состоянии", и сегодня сухопутный коридор с Крымом отремонтирован уже на 70%.Он добавил, что по ней уже сейчас идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту.Что касается самого Крымского моста, по словам Хуснуллина, разрушенную в результате теракта часть конструкции восстановят в декабре."Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части (Крымского моста) и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность. Я считаю, что у нас транспортная обеспеченность Крымского полуострова будет решена. Она и сейчас решена, но есть определенные ограничения, но она будет полностью решена".Ранее Марат Хуснуллин заявил, что поврежденные в результате теракта пролеты Крымского моста будут демонтированы к концу декабря, а проект восстановления железнодорожной части Крымского моста будет готов в ноябре.

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, марат хуснуллин