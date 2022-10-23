https://crimea.ria.ru/20221023/khusnullin-sdelal-zayavlenie-po-remontu-zhd-vetki-krymskogo-mosta-1125045003.html

Хуснуллин сделал заявление по ремонту ж/д ветки Крымского моста

Хуснуллин сделал заявление по ремонту ж/д ветки Крымского моста - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Хуснуллин сделал заявление по ремонту ж/д ветки Крымского моста

Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов уже в начале ноября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T11:35

2022-10-23T11:35

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марат хуснуллин

крымский мост

чп на крымском мосту

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов уже в начале ноября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер отметил, что к этому времени станут понятны сроки восстановительных работ, а также готово проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку.Также на Крымском мосту завершается демонтаж поврежденных пролетов во время теракта пролетов. Как ранее заявлял вице-премьер, работы должны быть выполнены к концу декабря.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.

https://crimea.ria.ru/20221021/na-krymskom-mostu-zavershayut-demontazh-povrezhdennykh-proletov-1125027296.html

крымский мост

крым

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