Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют к концу декабря
Хуснуллин: поврежденные после теракта пролеты Крымского моста демонтируют к концу декабря
15:41 18.10.2022 (обновлено: 15:42 18.10.2022)
© РИА Новости Крым . Сергей ЖабинПовреждение Крымского моста после теракта
© РИА Новости Крым . Сергей Жабин
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Поврежденные в результате теракта пролеты Крымского моста будут демонтированы к концу декабря, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
"До конца декабря планируем полностью демонтировать два пролета, которые взорваны. Два пролета, которые повреждены – их тоже демонтируем", - сказал вице-премьер в ходе выступления в Госдуме во вторник.
По словам Хуснуллина, в трех металлургических заводах уже заказаны металлоконструкции для восстановления пролетов. Первые грузы с металлоконструкциями уже движутся в сопровождении ГАИ в сторону Крымского моста.
15 октября, 16:19На Крымском мосту усилили пролеты автомобильной части - Хуснуллин
Вице-премьер добавил, что на данный момент по мосту проезжают легковые автомобили, автобусы, а также грузовики массой до 40 тонн.
На сегодняшний день в работах на Крымском мосту задействованы 330 строителей и 38 единиц техники. С расширением фронта работ количество строителей увеличится до 500, техники – до 50 единиц.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.