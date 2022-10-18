https://crimea.ria.ru/20221018/povrezhdennye-prolety-krymskogo-mosta-demontiruyut-k-kontsu-dekabrya-1124959378.html

Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют к концу декабря

Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют к концу декабря - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют к концу декабря

Поврежденные в результате теракта пролеты Крымского моста будут демонтированы к концу декабря, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T15:41

2022-10-18T15:41

2022-10-18T15:42

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Поврежденные в результате теракта пролеты Крымского моста будут демонтированы к концу декабря, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.Установлен срок завершения ремонта Крымского моста >>По словам Хуснуллина, в трех металлургических заводах уже заказаны металлоконструкции для восстановления пролетов. Первые грузы с металлоконструкциями уже движутся в сопровождении ГАИ в сторону Крымского моста.Вице-премьер добавил, что на данный момент по мосту проезжают легковые автомобили, автобусы, а также грузовики массой до 40 тонн.На сегодняшний день в работах на Крымском мосту задействованы 330 строителей и 38 единиц техники. С расширением фронта работ количество строителей увеличится до 500, техники – до 50 единиц.Дело о теракте Крымском мосту: арестованы еще трое >>Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.

https://crimea.ria.ru/20221015/na-krymskom-mostu-usilili-prolety-avtomobilnoy-chasti---khusnullin-1124905665.html

https://crimea.ria.ru/20221018/kak-mogli-provezti-vzryvchatku-na-krymskiy-most-1124955547.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, марат хуснуллин