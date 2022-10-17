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Дело о теракте Крымском мосту: арестованы еще трое - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Дело о теракте Крымском мосту: арестованы еще трое
Дело о теракте Крымском мосту: арестованы еще трое - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Дело о теракте Крымском мосту: арестованы еще трое
Басманный суд Москвы отправил под арест троих граждан России, обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T11:34
2022-10-17T11:34
чп на крымском мосту
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы отправил под арест троих граждан России, обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает "Интерфакс".По данным суда, всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении террористического акта.Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту &gt;&gt;Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".На Крымском мосту усилили пролеты автомобильной части - Хуснуллин &gt;&gt;12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления. Организатором теракта на Крымском мосту, по данным ведомства, выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела.
https://crimea.ria.ru/20221014/kak-lokomotivnaya-brigada-spasala-poezd-i-krymskiy-most-1124878978.html
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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60
чп на крымском мосту, закон и право
Дело о теракте Крымском мосту: арестованы еще трое

Басманный суд Москвы арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

11:34 17.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Сергей ЖабинПовреждение Крымского моста после теракта
Повреждение Крымского моста после теракта - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Жабин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы отправил под арест троих граждан России, обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает "Интерфакс".
"Постановлением суда в отношении троих граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря 2022 года", - сообщили в пресс-службе в понедельник.
По данным суда, всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении террористического акта.
Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту >>
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
На Крымском мосту усилили пролеты автомобильной части - Хуснуллин >>
12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления. Организатором теракта на Крымском мосту, по данным ведомства, выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела.
Юрий Квашнин и Виктор Прошин
14 октября, 21:21
Как локомотивная бригада спасала поезд и Крымский мост
 
ЧП на Крымском мостуЗакон и право
 
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