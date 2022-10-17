https://crimea.ria.ru/20221017/delo-o-terakte-krymskom-mostu-arestovany-esche-troe-1124924287.html

Дело о теракте Крымском мосту: арестованы еще трое

Дело о теракте Крымском мосту: арестованы еще трое - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Дело о теракте Крымском мосту: арестованы еще трое

Басманный суд Москвы отправил под арест троих граждан России, обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T11:34

2022-10-17T11:34

2022-10-17T11:34

чп на крымском мосту

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы отправил под арест троих граждан России, обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает "Интерфакс".По данным суда, всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении террористического акта.Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту >>Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".На Крымском мосту усилили пролеты автомобильной части - Хуснуллин >>12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления. Организатором теракта на Крымском мосту, по данным ведомства, выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела.

https://crimea.ria.ru/20221014/kak-lokomotivnaya-brigada-spasala-poezd-i-krymskiy-most-1124878978.html

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чп на крымском мосту, закон и право