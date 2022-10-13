https://crimea.ria.ru/20221013/arestovany-pyatero-figurantov-dela-o-terakte-na-krymskom-mostu---smi-1124870701.html

Арестованы пятеро фигурантов дела о теракте на Крымском мосту - СМИ

Арестованы пятеро фигурантов дела о теракте на Крымском мосту - СМИ - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Арестованы пятеро фигурантов дела о теракте на Крымском мосту - СМИ

Киевский районный суд Симферополя отправил под арест пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T23:31

2022-10-13T23:31

2022-10-13T23:34

чп на крымском мосту

безопасность республики крым и севастополя

симферополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя отправил под арест пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.Эту информацию изданию подтвердили адвокаты двоих фигурантов, не комментируя подробности дела.Официальной информации на этот счет пока нет.Теракт на Крымском мосту произошел утром.8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". СК РФ установил причастность к теракту 12 человек. По версии следствия, "организаторами являлось Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов.Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и доставлено в Крым из порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.

https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-nazvala-organizatora-terakta-na-krymskom-mostu-1124831326.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, безопасность республики крым и севастополя, симферополь, крым