https://crimea.ria.ru/20221012/sk-rf-ustanovil-prichastnost-12-chelovek-k-teraktu-na-krymskom-mostu--1124845175.html
СК РФ установил причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту
СК РФ установил причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 12.10.2022
СК РФ установил причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту
Следствие установило причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту, их личности установлены, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T17:30
2022-10-12T17:30
2022-10-12T17:30
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
крымский мост
чп на крымском мосту
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Следствие установило причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту, их личности установлены, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.В Симферополе состоялось оперативное совещание о ходе расследования уголовного дела по факту теракта на Крымском мосту, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Совещание провел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.По данным ведомства, место происшествия было осмотрено, для экспертного анализа изъяты различные фрагменты. В ряде регионов России в рамках уголовного дела прошли десятки обысков. Установлены причастные к происшествию лица.Кроме того, установлен маршрут передвижения взрывного устройства. Как сообщалось ранее, оно было закамуфлированного в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.Следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего и причастных к этому лиц продолжаются.
https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-nazvala-organizatora-terakta-na-krymskom-mostu-1124831326.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, крымский мост, чп на крымском мосту, крым
СК РФ установил причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту
СК РФ: к теракту на Крымском мосту причастны 12 человек, их личности установлены
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Следствие установило причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту, их личности установлены, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В Симферополе состоялось оперативное совещание о ходе расследования уголовного дела по факту теракта на Крымском мосту, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Совещание провел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По данным ведомства, место происшествия было осмотрено, для экспертного анализа изъяты различные фрагменты. В ряде регионов России в рамках уголовного дела прошли десятки обысков. Установлены причастные к происшествию лица.
"В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, установлен маршрут передвижения взрывного устройства. Как сообщалось ранее
, оно было закамуфлированного в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.
"Первоначально сформированный груз был доставлен из порта Одессы в Болгарию, затем переправлен в Грузию, оттуда в Армению, где прошел процедуру таможенного оформления, затем возвращен в Грузию, откуда был ввезен в Российскую Федерацию", - констатирует СК.
Следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего и причастных к этому лиц продолжаются.