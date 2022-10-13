https://crimea.ria.ru/20221013/kuleba-priznalsya-v-prichastnosti-kieva-k-vzryvu-na-krymskom-mostu-1124857857.html

Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту

Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба стал очередной жертвой российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). В беседе с одним из... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T13:54

2022-10-13T13:54

2022-10-13T14:00

крымский мост

чп на крымском мосту

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба стал очередной жертвой российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). В беседе с одним из пранкеров, который выдал себя за экс-посла США в России Майкла Макфола, Кулеба признался, что за недавним взрывом фуры на Крымском мосту стоит Киев.По словам главы МИД Украины, Крым с точки зрения Киева – это "источник боеприпасов" для российской группировки, участвующей в спецоперации, и "база для российских самолетов", которые наносят удары по объектам на Украине.Кулеба также признался, что уже обещанных США и Евросоюзом денег хватит Украине только до конца года."При нынешнем балансе нам нужно в районе пяти миллиардов (долларов) в месяц", - сказал он.Гей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа" >>Теракт на Крымском мосту произошел в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". СК РФ установил причастность 12 человек к теракту на Крымском мосту. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.Морская паромная переправа в Керченском проливе начала работать в первые сутки, 9 октября, после ЧП. Власти заявили, что перевозки будут осуществляться круглосуточно. В тот же день вечером было запущено автомобильное реверсивное движение по мосту по одной полосе. На следующий день автомобили прошли по двум полосам в обоих направлениях. Автобусы и грузовики переправлялись паромами. Минтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз определенных грузов через Керченскую паромную переправу.По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов >>Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя 9 октября после 17 часов.По словам зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллина, предварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста.Накануне 12 октября глава РК Сергей Аксенов анонсировал увеличение числа паромов на Керченской переправе с 4 до 6.

https://crimea.ria.ru/20221013/pervyy-poezd-lastochka-otpravilsya-po-krymskomu-mostu-na-materik-1124851913.html

https://crimea.ria.ru/20221012/kak-vosstanavlivayut-prolety-na-krymskom-mostu--foto-1124841126.html

крымский мост

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, чп на крымском мосту, украина