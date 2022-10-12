https://crimea.ria.ru/20221012/v-kerchenskom-prolive-uvelichat-kolichestvo-paromov-1124842628.html
В Керченском проливе увеличат количество паромов
В Керченском проливе увеличат количество паромов - РИА Новости Крым, 12.10.2022
В Керченском проливе увеличат количество паромов
На Керченскую паромную переправу выйдут еще два парома. Об этом в среду на совещании по проблемам Черноморского района сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T15:44
2022-10-12T15:44
2022-10-12T15:44
сергей аксенов
крым
ситуация на керченской переправе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124814990_0:21:3006:1711_1920x0_80_0_0_8acb8190776582ec2c1fadbb54553309.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. На Керченскую паромную переправу выйдут еще два парома. Об этом в среду на совещании по проблемам Черноморского района сообщил глава РК Сергей Аксенов."У нас сейчас около 900 фур в очереди на переправе, работает четыре парома. Завтра два судна дополнительно выйдут в рейс, каждый – может перевезти около 25 длинномеров, что позволит при наличии погоды – если будет ветер до 12 м/с – осуществлять переправу бесперебойно", - сказал глава республики.По его словам, паромы продолжат курсировать до момента возобновления движения для грузовиков по Крымскому мосту. Предварительно для этого потребуется около полутора месяцев.По данным Минтранса РК, сейчас ожидание для дальномеров в очереди на паром составляет двое суток. Водителям грузовиков рекомендуют пользоваться сухопутным маршрутом движения. Для удобства водителей подразделением ГИБДД организована дополнительная стоянка для большегрузов в Джанкое, где организовано питание и раздача воды.Ранее Минтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз определенных грузов через Керченскую паромную переправу. Уточняется, что пока под запретом переправка металлолома, томатной пасты в бочках и еще нескольких видов грузов.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.
https://crimea.ria.ru/20221012/na-kerchenskoy-pereprave-vveli-ogranicheniya-na-provoz-gruzov-1124834825.html
https://crimea.ria.ru/20221011/na-kubani-ocheredi-na-parom-v-krym-zhdut-bolee-900-gruzovikov-1124830239.html
https://crimea.ria.ru/20221011/mintrans-rasskazal-ob-alternativnoy-skheme-proezda-v-krym-1124821592.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124814990_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9710a9b089fc0c1ed3dd63b08fd3bfa4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крым, ситуация на керченской переправе
В Керченском проливе увеличат количество паромов
Еще два парома выйдут в рейсы на Керченской переправе с 13 октября – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. На Керченскую паромную переправу выйдут еще два парома. Об этом в среду на совещании по проблемам Черноморского района сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"У нас сейчас около 900 фур в очереди на переправе, работает четыре парома. Завтра два судна дополнительно выйдут в рейс, каждый – может перевезти около 25 длинномеров, что позволит при наличии погоды – если будет ветер до 12 м/с – осуществлять переправу бесперебойно", - сказал глава республики.
По его словам, паромы продолжат курсировать до момента возобновления движения для грузовиков по Крымскому мосту. Предварительно для этого потребуется около полутора месяцев.
По данным Минтранса РК, сейчас ожидание для дальномеров в очереди на паром составляет двое суток. Водителям грузовиков рекомендуют пользоваться сухопутным маршрутом движения. Для удобства водителей подразделением ГИБДД организована дополнительная стоянка для большегрузов в Джанкое, где организовано питание и раздача воды.
Ранее Минтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз
определенных грузов через Керченскую паромную переправу. Уточняется, что пока под запретом переправка металлолома, томатной пасты в бочках и еще нескольких видов грузов.
ЧП на Крымском мосту
произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября
. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.