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В Керченском проливе увеличат количество паромов - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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В Керченском проливе увеличат количество паромов
В Керченском проливе увеличат количество паромов - РИА Новости Крым, 12.10.2022
В Керченском проливе увеличат количество паромов
На Керченскую паромную переправу выйдут еще два парома. Об этом в среду на совещании по проблемам Черноморского района сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T15:44
2022-10-12T15:44
сергей аксенов
крым
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. На Керченскую паромную переправу выйдут еще два парома. Об этом в среду на совещании по проблемам Черноморского района сообщил глава РК Сергей Аксенов."У нас сейчас около 900 фур в очереди на переправе, работает четыре парома. Завтра два судна дополнительно выйдут в рейс, каждый – может перевезти около 25 длинномеров, что позволит при наличии погоды – если будет ветер до 12 м/с – осуществлять переправу бесперебойно", - сказал глава республики.По его словам, паромы продолжат курсировать до момента возобновления движения для грузовиков по Крымскому мосту. Предварительно для этого потребуется около полутора месяцев.По данным Минтранса РК, сейчас ожидание для дальномеров в очереди на паром составляет двое суток. Водителям грузовиков рекомендуют пользоваться сухопутным маршрутом движения. Для удобства водителей подразделением ГИБДД организована дополнительная стоянка для большегрузов в Джанкое, где организовано питание и раздача воды.Ранее Минтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз определенных грузов через Керченскую паромную переправу. Уточняется, что пока под запретом переправка металлолома, томатной пасты в бочках и еще нескольких видов грузов.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.
https://crimea.ria.ru/20221012/na-kerchenskoy-pereprave-vveli-ogranicheniya-na-provoz-gruzov-1124834825.html
https://crimea.ria.ru/20221011/na-kubani-ocheredi-na-parom-v-krym-zhdut-bolee-900-gruzovikov-1124830239.html
https://crimea.ria.ru/20221011/mintrans-rasskazal-ob-alternativnoy-skheme-proezda-v-krym-1124821592.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сергей аксенов, крым, ситуация на керченской переправе
В Керченском проливе увеличат количество паромов

Еще два парома выйдут в рейсы на Керченской переправе с 13 октября – Аксенов

15:44 12.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПалуба парома "Крым" на Керченском проливе.
Палуба парома Крым на Керченском проливе. - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. На Керченскую паромную переправу выйдут еще два парома. Об этом в среду на совещании по проблемам Черноморского района сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"У нас сейчас около 900 фур в очереди на переправе, работает четыре парома. Завтра два судна дополнительно выйдут в рейс, каждый – может перевезти около 25 длинномеров, что позволит при наличии погоды – если будет ветер до 12 м/с – осуществлять переправу бесперебойно", - сказал глава республики.
Керченская паромная переправа в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:51
На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов
По его словам, паромы продолжат курсировать до момента возобновления движения для грузовиков по Крымскому мосту. Предварительно для этого потребуется около полутора месяцев.
По данным Минтранса РК, сейчас ожидание для дальномеров в очереди на паром составляет двое суток. Водителям грузовиков рекомендуют пользоваться сухопутным маршрутом движения. Для удобства водителей подразделением ГИБДД организована дополнительная стоянка для большегрузов в Джанкое, где организовано питание и раздача воды.
Таможенный пост Морской порт Кавказ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 21:46
На Кубани очереди на паром в Крым ждут более 900 грузовиков
Ранее Минтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз определенных грузов через Керченскую паромную переправу. Уточняется, что пока под запретом переправка металлолома, томатной пасты в бочках и еще нескольких видов грузов.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 14:35
Минтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в Крым
Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.
 
Сергей АксеновКрымСитуация на Керченской переправе
 
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