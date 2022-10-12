На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов
Минтранс ограничил провоз отдельных видов грузов через Керченскую паромную переправу
11:51 12.10.2022 (обновлено: 11:53 12.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Минтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз определенных грузов через Керченскую паромную переправу. Уточняется, что пока под запретом переправка металлолома, томатной пасты в бочках и еще нескольких видов грузов.
"Через паромную переправу временно ограничено перемещение следующих грузов: металлолом; крупногабаритные изделия из металла; кориандр в мешках; томатная паста в бочках", – сказано в сообщении.
В министерстве напомнили, что эти грузы с материковой части России в Крым и обратно пока будут перевозить по альтернативному сухопутному маршруту: Херсонская область – Запорожская область – Донецкая Народная Республика (через города Мелитополь – Мариуполь – Таганрог).
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на Керченской переправе очереди на паром в Крым ждут более 900 грузовых автомобилей со стороны Кубани. В данный момент для обеспечения переправы задействованы четыре парома, способные вмещать до 90 грузовых транспортных средств и 300 человек.
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ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.