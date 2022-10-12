https://crimea.ria.ru/20221012/na-kerchenskoy-pereprave-vveli-ogranicheniya-na-provoz-gruzov-1124834825.html

На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов

На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов - РИА Новости Крым, 12.10.2022

На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов

Минтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз определенных грузов через Керченскую паромную переправу. Уточняется, что пока под запретом переправка... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T11:51

2022-10-12T11:51

2022-10-12T11:53

крым

ситуация на керченской переправе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Минтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз определенных грузов через Керченскую паромную переправу. Уточняется, что пока под запретом переправка металлолома, томатной пасты в бочках и еще нескольких видов грузов.В министерстве напомнили, что эти грузы с материковой части России в Крым и обратно пока будут перевозить по альтернативному сухопутному маршруту: Херсонская область – Запорожская область – Донецкая Народная Республика (через города Мелитополь – Мариуполь – Таганрог).Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым >>Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на Керченской переправе очереди на паром в Крым ждут более 900 грузовых автомобилей со стороны Кубани. В данный момент для обеспечения переправы задействованы четыре парома, способные вмещать до 90 грузовых транспортных средств и 300 человек.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.

https://crimea.ria.ru/20221011/na-kubani-ocheredi-na-parom-v-krym-zhdut-bolee-900-gruzovikov-1124830239.html

https://crimea.ria.ru/20221010/ozon-vremenno-ostanovil-postavki-tovarov-v-krym-1124805653.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ситуация на керченской переправе