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На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов
На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов - РИА Новости Крым, 12.10.2022
На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов
Минтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз определенных грузов через Керченскую паромную переправу. Уточняется, что пока под запретом переправка... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T11:51
2022-10-12T11:53
крым
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Минтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз определенных грузов через Керченскую паромную переправу. Уточняется, что пока под запретом переправка металлолома, томатной пасты в бочках и еще нескольких видов грузов.В министерстве напомнили, что эти грузы с материковой части России в Крым и обратно пока будут перевозить по альтернативному сухопутному маршруту: Херсонская область – Запорожская область – Донецкая Народная Республика (через города Мелитополь – Мариуполь – Таганрог).Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым &gt;&gt;Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на Керченской переправе очереди на паром в Крым ждут более 900 грузовых автомобилей со стороны Кубани. В данный момент для обеспечения переправы задействованы четыре парома, способные вмещать до 90 грузовых транспортных средств и 300 человек.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.
https://crimea.ria.ru/20221011/na-kubani-ocheredi-na-parom-v-krym-zhdut-bolee-900-gruzovikov-1124830239.html
https://crimea.ria.ru/20221010/ozon-vremenno-ostanovil-postavki-tovarov-v-krym-1124805653.html
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РИА Новости Крым
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крым, ситуация на керченской переправе
На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов

Минтранс ограничил провоз отдельных видов грузов через Керченскую паромную переправу

11:51 12.10.2022 (обновлено: 11:53 12.10.2022)
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа в Крыму
Керченская паромная переправа в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Юрий Лашов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Минтранс Крыма ввел временные ограничения на провоз определенных грузов через Керченскую паромную переправу. Уточняется, что пока под запретом переправка металлолома, томатной пасты в бочках и еще нескольких видов грузов.
"Через паромную переправу временно ограничено перемещение следующих грузов: металлолом; крупногабаритные изделия из металла; кориандр в мешках; томатная паста в бочках", – сказано в сообщении.
Таможенный пост Морской порт Кавказ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 21:46
На Кубани очереди на паром в Крым ждут более 900 грузовиков
В министерстве напомнили, что эти грузы с материковой части России в Крым и обратно пока будут перевозить по альтернативному сухопутному маршруту: Херсонская область – Запорожская область – Донецкая Народная Республика (через города Мелитополь – Мариуполь – Таганрог).
Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым >>
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на Керченской переправе очереди на паром в Крым ждут более 900 грузовых автомобилей со стороны Кубани. В данный момент для обеспечения переправы задействованы четыре парома, способные вмещать до 90 грузовых транспортных средств и 300 человек.
Коробки с товарами на складе логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:00
Ozon временно остановил поставки товаров в Крым
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.
 
КрымСитуация на Керченской переправе
 
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