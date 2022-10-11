https://crimea.ria.ru/20221011/na-kubani-ocheredi-na-parom-v-krym-zhdut-bolee-900-gruzovikov-1124830239.html

На Кубани очереди на паром в Крым ждут более 900 грузовиков

На Кубани очереди на паром в Крым ждут более 900 грузовиков - РИА Новости Крым, 11.10.2022

На Кубани очереди на паром в Крым ждут более 900 грузовиков

Очередь на переправу через Керченский пролив из двух районов Кубани в Крым собрала более 900 грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T21:46

2022-10-11T21:46

2022-10-11T21:46

чп на крымском мосту

транспорт

крым

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Очередь на переправу через Керченский пролив из двух районов Кубани в Крым собрала более 900 грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Отмечается, что в данный момент для обеспечения переправы задействованы четыре парома, способные вмещать до 90 грузовых транспортных средств и 300 человек. Помимо этого, на линии работают два пассажирских катера, за рейс они могут перевозить до 235 человек.Ранним утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту и автомобильное сообщение по одной полосе с реверсивным движением было полностью восстановлено уже к вечеру. На следующий день проезд открыли по двум полосам для легковых автомобилей после специального досмотра.Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв сооружения терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы. Он подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода, возложив полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста на ФСБ.По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.

https://crimea.ria.ru/20221011/kak-vyekhat-iz-kryma-cherez-novye-rossiyskie-regiony-1124816366.html

https://crimea.ria.ru/20221011/mintrans-rasskazal-ob-alternativnoy-skheme-proezda-v-krym-1124821592.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, транспорт, крым, кубань