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В Ялте открыли мемориальную доску в честь погибшего героя СВО Слабинского
В Ялте открыли мемориальную доску в честь погибшего героя СВО Слабинского - РИА Новости Крым, 04.03.2025
В Ялте открыли мемориальную доску в честь погибшего героя СВО Слабинского
В Ялте открыли мемориальную доску в честь военнослужащего Александра Слабинского – кавалера ордена Мужества, погибшего при освобождении Донбасса. Об этом... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T18:41
2025-03-04T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Ялте открыли мемориальную доску в честь военнослужащего Александра Слабинского – кавалера ордена Мужества, погибшего при освобождении Донбасса. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Мемориальная доска открыта на территории школы №9, где учился Александр. Он родился в 1978 году в Латвии в семье военного моряка в городе Лиепая. В начале 90-х годов с сестрой Мариной и мамой Татьяной Владиславовной переехал в Ялту. Родственники и соседи помнят его добрым, отзывчивым человеком, который всегда приходил на помощь. Он увлекался каратэ и мечтал пойти по пути отца – стать военным.После начала специальной военной операции он подписал контракт с Министерством обороны, попал в штурмовики. Он и его группа в составе пяти человек также занимались эвакуацией раненых и погибших с поля боя.Погиб Слабинский 20 мая прошлого года в селе Веселое в Донецкой Народной Республике при выполнении боевого задания. Был награжден посмертно орденом Мужества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открыли мемориальные доски героям спецоперацииВ Симферополе почтили память защитников Крыма – фотоПамятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму
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крым, ялта, янина павленко, герои сво, участники сво, памятники героям сво в крыму, общество, патриотическое воспитание, утраты
В Ялте открыли мемориальную доску в честь погибшего героя СВО Слабинского
В Ялте открыли мемориальную доску в честь кавалера ордена Мужества Александра Слабинского
18:41 04.03.2025 (обновлено: 18:42 04.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Ялте открыли мемориальную доску в честь военнослужащего Александра Слабинского – кавалера ордена Мужества, погибшего при освобождении Донбасса. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Мемориальная доска открыта на территории школы №9, где учился Александр. Он родился в 1978 году в Латвии в семье военного моряка в городе Лиепая. В начале 90-х годов с сестрой Мариной и мамой Татьяной Владиславовной переехал в Ялту. Родственники и соседи помнят его добрым, отзывчивым человеком, который всегда приходил на помощь. Он увлекался каратэ и мечтал пойти по пути отца – стать военным.
После начала специальной военной операции он подписал контракт с Министерством обороны, попал в штурмовики. Он и его группа в составе пяти человек также занимались эвакуацией раненых и погибших с поля боя.
"В зоне СВО плечом к плечу с боевыми товарищами из бригады штурмовиков Александр мужественно выполнял поставленные боевые задачи, в том числе по эвакуации раненых и погибших. Те, кто до конца жизни будет благодарен Александру за свою спасенную жизнь, очень просили его родственников установить мемориальную доску в память о Герое", - написала Павленко в Telegram.
Погиб Слабинский 20 мая прошлого года в селе Веселое в Донецкой Народной Республике при выполнении боевого задания. Был награжден посмертно орденом Мужества.
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