https://crimea.ria.ru/20250304/v-yalte-otkryli-memorialnuyu-dosku-v-chest-pogibshego-geroya-svo-slabinskogo-1144654951.html

В Ялте открыли мемориальную доску в честь погибшего героя СВО Слабинского

В Ялте открыли мемориальную доску в честь погибшего героя СВО Слабинского - РИА Новости Крым, 04.03.2025

В Ялте открыли мемориальную доску в честь погибшего героя СВО Слабинского

В Ялте открыли мемориальную доску в честь военнослужащего Александра Слабинского – кавалера ордена Мужества, погибшего при освобождении Донбасса. Об этом... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T18:41

2025-03-04T18:41

2025-03-04T18:42

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утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Ялте открыли мемориальную доску в честь военнослужащего Александра Слабинского – кавалера ордена Мужества, погибшего при освобождении Донбасса. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Мемориальная доска открыта на территории школы №9, где учился Александр. Он родился в 1978 году в Латвии в семье военного моряка в городе Лиепая. В начале 90-х годов с сестрой Мариной и мамой Татьяной Владиславовной переехал в Ялту. Родственники и соседи помнят его добрым, отзывчивым человеком, который всегда приходил на помощь. Он увлекался каратэ и мечтал пойти по пути отца – стать военным.После начала специальной военной операции он подписал контракт с Министерством обороны, попал в штурмовики. Он и его группа в составе пяти человек также занимались эвакуацией раненых и погибших с поля боя.Погиб Слабинский 20 мая прошлого года в селе Веселое в Донецкой Народной Республике при выполнении боевого задания. Был награжден посмертно орденом Мужества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открыли мемориальные доски героям спецоперацииВ Симферополе почтили память защитников Крыма – фотоПамятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, янина павленко, герои сво, участники сво, памятники героям сво в крыму, общество, патриотическое воспитание, утраты