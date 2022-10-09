https://crimea.ria.ru/20221009/zapuscheno-dvizhenie-po-dvum-polosam-krymskogo-mosta-1124794528.html
Запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста
Запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста
Запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста, налажено освещение, нанесена новая разметка. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T17:01
2022-10-09T17:01
2022-10-09T17:12
крымский мост
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста, налажено освещение, нанесена новая разметка. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.Вице-премьер уточнил, что обследование поврежденной части моста еще продолжается."Спасибо строителям, которые работают круглосуточно, всем специалистам силового блока, которые помогают в организации работ по восстановлению моста", - отметил он.В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
https://crimea.ria.ru/20221009/na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-gotovyat-k-zapusku-esche-dva-paroma-1124793639.html
https://crimea.ria.ru/20221009/iz-kryma-uekhali-vse-poezda-zaderzhannye-iz-za-chp-na-krymskom-mostu-1124792153.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, чп на крымском мосту, марат хуснуллин
Запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста
Хуснуллин: запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста
17:01 09.10.2022 (обновлено: 17:12 09.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста, налажено освещение, нанесена новая разметка. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Вице-премьер уточнил, что обследование поврежденной части моста еще продолжается.
"Спасибо строителям, которые работают круглосуточно, всем специалистам силового блока, которые помогают в организации работ по восстановлению моста", - отметил он.
В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.