https://crimea.ria.ru/20221009/mintrans-napomnil-voditelyam-fur-ob-alternativnykh-putyakh-v-krym-1124796006.html
Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым
Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым
Кроме паромной переправы через Керченский пролив, грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем, напомнили в воскресенье в... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T18:58
2022-10-09T18:58
2022-10-09T18:58
строительство моста через керченский пролив
чп на крымском мосту
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Кроме паромной переправы через Керченский пролив, грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем, напомнили в воскресенье в Минтрансе России.Подчеркивается, что именно сухопутный путь является рекомендованным для грузовых машин.Ранее Минтранс сообщил, что паромная переправа, соединяющая Крым с Таманью, работает стабильно, осуществляется перевозка пассажиров и автомобилей. За ночь три рейса выполнил паром "Керченский 2". Днем на переправе приступил к работе второй паром "Лаврентий", к запуску готовятся еще два - большой паром "Мрия" и малый - "Ейск". Водителей ожидающих очереди на паромы обеспечивают едой и горячим питанием. Движение по Крымскому мосту осуществляется штатно, но фурам проезд по нему пока запрещен. Паромами в Крым в приоритетном порядке переправляют большегрузы с продовольствием.Возобновление работы паромной переправы произошло после ЧП на Крымсом мосту, которое утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
https://crimea.ria.ru/20221009/zapuscheno-dvizhenie-po-dvum-polosam-krymskogo-mosta-1124794528.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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строительство моста через керченский пролив, чп на крымском мосту, крымский мост
Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым
Минтранс: кроме паромной переправы есть альтернативный сухопутный путь в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Кроме паромной переправы через Керченский пролив, грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем, напомнили в воскресенье в Минтрансе России.
"Уважаемые водители грузовых автомобилей! Напоминаем вам, что кроме паромной переправы через порт "Крым" в порт "Кавказ" существует альтернативный путь следования через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населённые пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог", - сказано в сообщении пресс-службы министерства.
Подчеркивается, что именно сухопутный путь является рекомендованным для грузовых машин.
Ранее Минтранс сообщил, что паромная переправа, соединяющая Крым с Таманью, работает стабильно, осуществляется перевозка пассажиров и автомобилей. За ночь три рейса выполнил паром "Керченский 2".
Днем на переправе приступил к работе второй паром "Лаврентий", к запуску готовятся еще два - большой паром "Мрия" и малый - "Ейск". Водителей ожидающих очереди на паромы обеспечивают едой и горячим питанием. Движение по Крымскому мосту осуществляется штатно, но фурам проезд по нему пока запрещен. Паромами в Крым в приоритетном порядке переправляют большегрузы с продовольствием.
Возобновление работы паромной переправы произошло после ЧП на Крымсом мосту, которое утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.