https://crimea.ria.ru/20220822/gey-parad-imeni-bandery-kak-vovan-i-leksus-razygrali-gendalfa-1124251046.html
Гей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа"
Гей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа" - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Гей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа"
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли британского актера Иэна Маккеллена – исполнителя роли волшебника Гендальфа в РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T21:22
2022-08-22T21:22
2022-08-22T21:22
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли британского актера Иэна Маккеллена – исполнителя роли волшебника Гендальфа в кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Видео беседы с актером опубликовано в Telegram-канале пранкеров.Вован и Лексус от позвонили Маккелену от имени президента Владимира Зеленского. В частности, "Зеленский" сообщил актеру, который также известен как активный защитник прав ЛГБТ-сообщества, что в Киеве планируется проведение "гей-парада имени Степана Бандеры"."О, можно я, пожалуйста, приеду на него?" – спросил Маккеллен."Ну конечно, вы его возглавите. Мы вместе с вами будем его открывать. Я поцелую вас в начале церемонии", – ответил фейковый украинский президент.Актер поблагодарил "Зеленского" за приглашение.Пранкеры также попросили Маккелена оказать помощь в создании подразделения британских наемников из представителей ЛГБТ, чтобы с их помощью "сформировать толерантную армию на Украине". Актер пообещал "донести обращение до всех, кто хочет его услышать".Также в ходе разговора Маккелен призвал мэра Киева Виталия Кличко "признаться в нетрадиционной ориентации", а также устроил целое представление для "Зеленского": сначала показал театр кукол, а затем махал мечом со съемок фильма. В финале он прокричал Вовану и Лексусу знаменитую фразу своего персонажа Гендальфа "Ты не пройдешь!".
https://crimea.ria.ru/20220805/leksus-rasskazal-o-pranke-s-zelenskim-pytalis-prizvat-ego-v-armiyu-1124074148.html
https://crimea.ria.ru/20220805/makron--rebenok-stoltenberg--shablon-sekretarya-leksus-o-zhertvakh-pranka-1124074644.html
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РИА Новости Крым
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в мире
Гей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа"
Пранкеры Вован и Лексус от имени Зеленского позвали актера Маккелена в Киев на гей-парад
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли британского актера Иэна Маккеллена – исполнителя роли волшебника Гендальфа в кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Видео
беседы с актером опубликовано в Telegram-канале пранкеров.
Вован и Лексус от позвонили Маккелену от имени президента Владимира Зеленского. В частности, "Зеленский" сообщил актеру, который также известен как активный защитник прав ЛГБТ-сообщества, что в Киеве планируется проведение "гей-парада имени Степана Бандеры".
"О, можно я, пожалуйста, приеду на него?" – спросил Маккеллен.
"Ну конечно, вы его возглавите. Мы вместе с вами будем его открывать. Я поцелую вас в начале церемонии", – ответил фейковый украинский президент.
Актер поблагодарил "Зеленского" за приглашение.
Пранкеры также попросили Маккелена оказать помощь в создании подразделения британских наемников из представителей ЛГБТ, чтобы с их помощью "сформировать толерантную армию на Украине". Актер пообещал "донести обращение до всех, кто хочет его услышать".
Также в ходе разговора Маккелен призвал мэра Киева Виталия Кличко "признаться в нетрадиционной ориентации", а также устроил целое представление для "Зеленского": сначала показал театр кукол, а затем махал мечом со съемок фильма. В финале он прокричал Вовану и Лексусу знаменитую фразу своего персонажа Гендальфа "Ты не пройдешь!".