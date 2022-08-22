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Гей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа" - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Гей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа"
Гей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа" - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Гей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа"
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли британского актера Иэна Маккеллена – исполнителя роли волшебника Гендальфа в РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T21:22
2022-08-22T21:22
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли британского актера Иэна Маккеллена – исполнителя роли волшебника Гендальфа в кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Видео беседы с актером опубликовано в Telegram-канале пранкеров.Вован и Лексус от позвонили Маккелену от имени президента Владимира Зеленского. В частности, "Зеленский" сообщил актеру, который также известен как активный защитник прав ЛГБТ-сообщества, что в Киеве планируется проведение "гей-парада имени Степана Бандеры"."О, можно я, пожалуйста, приеду на него?" – спросил Маккеллен."Ну конечно, вы его возглавите. Мы вместе с вами будем его открывать. Я поцелую вас в начале церемонии", – ответил фейковый украинский президент.Актер поблагодарил "Зеленского" за приглашение.Пранкеры также попросили Маккелена оказать помощь в создании подразделения британских наемников из представителей ЛГБТ, чтобы с их помощью "сформировать толерантную армию на Украине". Актер пообещал "донести обращение до всех, кто хочет его услышать".Также в ходе разговора Маккелен призвал мэра Киева Виталия Кличко "признаться в нетрадиционной ориентации", а также устроил целое представление для "Зеленского": сначала показал театр кукол, а затем махал мечом со съемок фильма. В финале он прокричал Вовану и Лексусу знаменитую фразу своего персонажа Гендальфа "Ты не пройдешь!".
https://crimea.ria.ru/20220805/leksus-rasskazal-o-pranke-s-zelenskim-pytalis-prizvat-ego-v-armiyu-1124074148.html
https://crimea.ria.ru/20220805/makron--rebenok-stoltenberg--shablon-sekretarya-leksus-o-zhertvakh-pranka-1124074644.html
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96
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в мире
Гей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа"

Пранкеры Вован и Лексус от имени Зеленского позвали актера Маккелена в Киев на гей-парад

21:22 22.08.2022
 
Гендальф
Гендальф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли британского актера Иэна Маккеллена – исполнителя роли волшебника Гендальфа в кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Видео беседы с актером опубликовано в Telegram-канале пранкеров.
Вован и Лексус от позвонили Маккелену от имени президента Владимира Зеленского. В частности, "Зеленский" сообщил актеру, который также известен как активный защитник прав ЛГБТ-сообщества, что в Киеве планируется проведение "гей-парада имени Степана Бандеры".
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:39Радио "Спутник в Крыму"
Лексус рассказал о пранке с Зеленским: "Пытались призвать его в армию"
"О, можно я, пожалуйста, приеду на него?" – спросил Маккеллен.
"Ну конечно, вы его возглавите. Мы вместе с вами будем его открывать. Я поцелую вас в начале церемонии", – ответил фейковый украинский президент.
Актер поблагодарил "Зеленского" за приглашение.
Пранкеры также попросили Маккелена оказать помощь в создании подразделения британских наемников из представителей ЛГБТ, чтобы с их помощью "сформировать толерантную армию на Украине". Актер пообещал "донести обращение до всех, кто хочет его услышать".
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 20:18Радио "Спутник в Крыму"
Макрон – ребенок, Столтенберг – шаблон секретаря: Лексус о жертвах пранка
Также в ходе разговора Маккелен призвал мэра Киева Виталия Кличко "признаться в нетрадиционной ориентации", а также устроил целое представление для "Зеленского": сначала показал театр кукол, а затем махал мечом со съемок фильма. В финале он прокричал Вовану и Лексусу знаменитую фразу своего персонажа Гендальфа "Ты не пройдешь!".
 
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