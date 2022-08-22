https://crimea.ria.ru/20220822/gey-parad-imeni-bandery-kak-vovan-i-leksus-razygrali-gendalfa-1124251046.html

Гей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа"

Гей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа" - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Гей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа"

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли британского актера Иэна Маккеллена – исполнителя роли волшебника Гендальфа в РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T21:22

2022-08-22T21:22

2022-08-22T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли британского актера Иэна Маккеллена – исполнителя роли волшебника Гендальфа в кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит". Видео беседы с актером опубликовано в Telegram-канале пранкеров.Вован и Лексус от позвонили Маккелену от имени президента Владимира Зеленского. В частности, "Зеленский" сообщил актеру, который также известен как активный защитник прав ЛГБТ-сообщества, что в Киеве планируется проведение "гей-парада имени Степана Бандеры"."О, можно я, пожалуйста, приеду на него?" – спросил Маккеллен."Ну конечно, вы его возглавите. Мы вместе с вами будем его открывать. Я поцелую вас в начале церемонии", – ответил фейковый украинский президент.Актер поблагодарил "Зеленского" за приглашение.Пранкеры также попросили Маккелена оказать помощь в создании подразделения британских наемников из представителей ЛГБТ, чтобы с их помощью "сформировать толерантную армию на Украине". Актер пообещал "донести обращение до всех, кто хочет его услышать".Также в ходе разговора Маккелен призвал мэра Киева Виталия Кличко "признаться в нетрадиционной ориентации", а также устроил целое представление для "Зеленского": сначала показал театр кукол, а затем махал мечом со съемок фильма. В финале он прокричал Вовану и Лексусу знаменитую фразу своего персонажа Гендальфа "Ты не пройдешь!".

https://crimea.ria.ru/20220805/leksus-rasskazal-o-pranke-s-zelenskim-pytalis-prizvat-ego-v-armiyu-1124074148.html

https://crimea.ria.ru/20220805/makron--rebenok-stoltenberg--shablon-sekretarya-leksus-o-zhertvakh-pranka-1124074644.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире