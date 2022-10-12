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По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов
По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов - РИА Новости Крым, 12.10.2022
По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов
По сухопутному маршруту в Крым проследовали 250 фур, формируются новые колоны. Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко во время... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T17:23
2022-10-12T17:30
крым
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. По сухопутному маршруту в Крым проследовали 250 фур, формируются новые колоны. Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко во время совещания по проблемным вопросам Черноморского района."Сегодня еще одна колонна выбыла по сухопутному маршруту. За три дня мы эту работу наладили, и уже порядка 250 автомобилей выбыли в направлении Ростова-на-Дону по сухопутному пути. Все колонны идут в сопровождении. По территории Крыма и до границы с Ростовской областью колонны сопровождают сотрудники управления ГИБДД МВД по РК и представители Минобороны", - сообщил Лукашенко.Он напомнил, что путь по суше является рекомендованным для водителей большегрузов. При этом подчеркнул, что Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, водители, ожидающие своей очереди на паром, получают своевременную информацию:Ранее на совещании по проблемам Черноморского района глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в четверг на Керченскую паромную переправу выйдут еще два парома.Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.
https://crimea.ria.ru/20221012/v-kerchenskom-prolive-uvelichat-kolichestvo-paromov-1124842628.html
https://crimea.ria.ru/20221011/na-kubani-ocheredi-na-parom-v-krym-zhdut-bolee-900-gruzovikov-1124830239.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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крым, ситуация на керченской переправе
По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов

В сопровождении и колоннами: 250 фур отправились в Крым по сухопутному маршруту

17:23 12.10.2022 (обновлено: 17:30 12.10.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГрузовик
Грузовик - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. По сухопутному маршруту в Крым проследовали 250 фур, формируются новые колоны. Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко во время совещания по проблемным вопросам Черноморского района.
"Сегодня еще одна колонна выбыла по сухопутному маршруту. За три дня мы эту работу наладили, и уже порядка 250 автомобилей выбыли в направлении Ростова-на-Дону по сухопутному пути. Все колонны идут в сопровождении. По территории Крыма и до границы с Ростовской областью колонны сопровождают сотрудники управления ГИБДД МВД по РК и представители Минобороны", - сообщил Лукашенко.
Палуба парома Крым на Керченском проливе. - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
15:44
В Керченском проливе увеличат количество паромов
Он напомнил, что путь по суше является рекомендованным для водителей большегрузов. При этом подчеркнул, что Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, водители, ожидающие своей очереди на паром, получают своевременную информацию:
"Переправа работает в штатном режиме. Для оптимизации движения паромов, в том числе, больших - "Лаврентий" и "Мария" - перевели их на Керченскую паромную переправу. Теперь у нас будет не четыре оборотных рейса, а, как минимум, шесть. Есть реестры, в которых указаны мобильные телефоны водителей, при подходе очереди, с ними связываются заранее и предупреждают. До водителей также доведена информация, что имеется определенная очередность с точки зрения грузов - это скоропортящиеся товары, медикаменты, крупы. Соответственно пустые фуры идут в конце", - рассказал врио главы профильного министерства.
Ранее на совещании по проблемам Черноморского района глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в четверг на Керченскую паромную переправу выйдут еще два парома.
Таможенный пост Морской порт Кавказ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 21:46
На Кубани очереди на паром в Крым ждут более 900 грузовиков
Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.
 
КрымСитуация на Керченской переправе
 
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