https://crimea.ria.ru/20221012/po-sukhoputnomu-marshrutu-v-krym-proshli-250-bolshegruzov-1124844942.html

По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов

По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов - РИА Новости Крым, 12.10.2022

По сухопутному маршруту в Крым отправились 250 большегрузов

По сухопутному маршруту в Крым проследовали 250 фур, формируются новые колоны. Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко во время... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T17:23

2022-10-12T17:23

2022-10-12T17:30

крым

ситуация на керченской переправе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. По сухопутному маршруту в Крым проследовали 250 фур, формируются новые колоны. Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко во время совещания по проблемным вопросам Черноморского района."Сегодня еще одна колонна выбыла по сухопутному маршруту. За три дня мы эту работу наладили, и уже порядка 250 автомобилей выбыли в направлении Ростова-на-Дону по сухопутному пути. Все колонны идут в сопровождении. По территории Крыма и до границы с Ростовской областью колонны сопровождают сотрудники управления ГИБДД МВД по РК и представители Минобороны", - сообщил Лукашенко.Он напомнил, что путь по суше является рекомендованным для водителей большегрузов. При этом подчеркнул, что Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, водители, ожидающие своей очереди на паром, получают своевременную информацию:Ранее на совещании по проблемам Черноморского района глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в четверг на Керченскую паромную переправу выйдут еще два парома.Паромная переправа через Керченский пролив заработала 9 октября. В Минтрансе напомнили, что грузовой автотранспорт может добраться в Крым альтернативным сухопутным путем: через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог.

https://crimea.ria.ru/20221012/v-kerchenskom-prolive-uvelichat-kolichestvo-paromov-1124842628.html

https://crimea.ria.ru/20221011/na-kubani-ocheredi-na-parom-v-krym-zhdut-bolee-900-gruzovikov-1124830239.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ситуация на керченской переправе