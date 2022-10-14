https://crimea.ria.ru/20221014/ustanovlen-srok-zaversheniya-remonta-krymskogo-mosta-1124878103.html

Установлен срок завершения ремонта Крымского моста

Установлен срок завершения ремонта Крымского моста - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Установлен срок завершения ремонта Крымского моста

Предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T10:49

2022-10-14T10:49

2022-10-14T10:56

крым

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124840353_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_ebfb316c3da13febf3f1bc39260bb2c3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно распоряжению, единственным исполнителем работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов моста определено ООО "Нижнеангарсктрансстрой".Распоряжением также предусмотрена возможность привлечь к работам соисполнителей, при условии, что "Нижнеангарсктрансстрой" выполнит не менее половины всех работ по контракту.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. На данный момент задействованы четыре парома. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.

https://crimea.ria.ru/20221013/arestovany-pyatero-figurantov-dela-o-terakte-na-krymskom-mostu---smi-1124870701.html

https://crimea.ria.ru/20221014/uekhat-ili-ostatsya-kak-otreagiroval-turist-na-terakt-na-krymskom-mostu-1124868081.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, чп на крымском мосту