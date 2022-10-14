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Установлен срок завершения ремонта Крымского моста - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Установлен срок завершения ремонта Крымского моста
Установлен срок завершения ремонта Крымского моста - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Установлен срок завершения ремонта Крымского моста
Предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T10:49
2022-10-14T10:56
крым
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно распоряжению, единственным исполнителем работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов моста определено ООО "Нижнеангарсктрансстрой".Распоряжением также предусмотрена возможность привлечь к работам соисполнителей, при условии, что "Нижнеангарсктрансстрой" выполнит не менее половины всех работ по контракту.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. На данный момент задействованы четыре парома. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
https://crimea.ria.ru/20221013/arestovany-pyatero-figurantov-dela-o-terakte-na-krymskom-mostu---smi-1124870701.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, чп на крымском мосту
Установлен срок завершения ремонта Крымского моста

Заключен контракт на ремонт Крымского моста: предельный срок – до 1 июля 2023 года

10:49 14.10.2022 (обновлено: 10:56 14.10.2022)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРаботы по восстановлению Крымского моста после теракта
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, единственным исполнителем работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов моста определено ООО "Нижнеангарсктрансстрой".
"Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, 1 июля 2023 года", - говорится в документе.
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Распоряжением также предусмотрена возможность привлечь к работам соисполнителей, при условии, что "Нижнеангарсктрансстрой" выполнит не менее половины всех работ по контракту.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.
В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. На данный момент задействованы четыре парома. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
 
КрымЧП на Крымском мосту
 
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