https://crimea.ria.ru/20250130/semyam-pogibshikh-lesnikov-v-kaluzhskoy-oblasti-vyplatyat-po-millionu-rubley-1143816076.html

Семьям погибших лесников в Калужской области выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших лесников в Калужской области выплатят по миллиону рублей - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Семьям погибших лесников в Калужской области выплатят по миллиону рублей

Семьям троих погибших при исполнении служебного долга лесников из Куйбышевского района окажем поддержку. Каждой семье выплатим по одному миллиону рублей из... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T20:54

2025-01-30T20:54

2025-01-30T21:03

калужская область

новости

владислав шапша

происшествия

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Семьям троих погибших при исполнении служебного долга лесников из Куйбышевского района окажем поддержку. Каждой семье выплатим по одному миллиону рублей из областного бюджета. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Местные власти помогут с организацией похорон и тоже окажут материальную поддержку, подчеркнул глава региона.Накануне Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района.В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у "черного лесоруба" оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.По предварительным данным, сотрудников застрелил из пистолета ТТ подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела – по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.В доме мужчины, убившего троих сотрудников лесничества, нашли оружие и боеприпасы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

калужская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, новости, владислав шапша, происшествия, убийство