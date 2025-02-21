Рейтинг@Mail.ru
Новый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250221/novyy-koronavirus-iz-kitaya--v-rospotrebnadzore-otsenili-riski-1144381948.html
Новый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски
Новый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Новый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски
Роспотребнадзор держит на контроле сообщения об обнаружении новой линии коронавируса в Китае. Специалисты проводят все необходимые исследования. Об этом... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T18:50
2025-02-21T18:50
коронавирус
в мире
роспотребнадзор
китай
россия
общество
вирусы
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142343237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a78598495fcea1cedeba306c2e3401bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения об обнаружении новой линии коронавируса в Китае. Специалисты проводят все необходимые исследования. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.В Китае группа ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус, который способен передаваться от животных к человеку, однако этот риск не стоит преувеличивать.Специалисты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора изучают новую линию коронавируса.По данным ученых из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института, впервые новую разновидность вируса HKU5 выявили у японского нетопыря в Гонконге. Обнаруженный вирус относится к мербековирусам, как, например, вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (MERS). Вирусологи полагают, что для заражения клеток он способен связываться с человеческим ангиотензин-превращающим ферментом.Отмечается, что мербековирусы летучих мышей "представляют высокий риск распространения на людей либо путем прямой передачи, либо с помощью промежуточных хозяев". Вместе с тем исследователи полагают, что необходим более тщательный мониторинг вируса - его эффективность "значительно ниже", чем у Covid-19, и "риск появления HKU5-CoV-2 в человеческой популяции не следует преувеличивать".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неделю без уроков: в Крыму почти 500 школьников отправили на карантинГрипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спадВ Крыму выросло число заболевших COVID
китай
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142343237_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_591d655a665affdb1b4b14190a8ff61e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус, в мире, роспотребнадзор, китай, россия, общество, вирусы, здоровье
Новый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски

В Роспотребнадзоре назвали низким риск передачи нового коронавируса из Китая людям

18:50 21.02.2025
 
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения об обнаружении новой линии коронавируса в Китае. Специалисты проводят все необходимые исследования. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.
В Китае группа ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус, который способен передаваться от животных к человеку, однако этот риск не стоит преувеличивать.
Специалисты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора изучают новую линию коронавируса.
"В настоящее время риск передачи коронавируса HKU5 от животных к человеку остается низким, однако продолжение мониторинга и исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем", – сообщили в ведомстве.
По данным ученых из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института, впервые новую разновидность вируса HKU5 выявили у японского нетопыря в Гонконге. Обнаруженный вирус относится к мербековирусам, как, например, вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (MERS). Вирусологи полагают, что для заражения клеток он способен связываться с человеческим ангиотензин-превращающим ферментом.
Отмечается, что мербековирусы летучих мышей "представляют высокий риск распространения на людей либо путем прямой передачи, либо с помощью промежуточных хозяев". Вместе с тем исследователи полагают, что необходим более тщательный мониторинг вируса - его эффективность "значительно ниже", чем у Covid-19, и "риск появления HKU5-CoV-2 в человеческой популяции не следует преувеличивать".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Неделю без уроков: в Крыму почти 500 школьников отправили на карантин
Грипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спад
В Крыму выросло число заболевших COVID
 
КоронавирусВ миреРоспотребнадзорКитайРоссияОбществоВирусыЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:32В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы
19:16Путин поручил продлить программу развития Крыма до 2030 года
19:14Трамп указал Зеленскому на место в переговорах по Украине
18:50Новый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски
18:31Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – Лавров
18:16Пожар в школьном автобусе в Крыму – Бастрыкину доложат о ходе проверки
18:09Русский язык объединяет: в Крыму иностранцы пообщались со школьниками
18:00В Курской области ВСУ атаковали автомобиль – погиб мирный житель
17:53В Европе и США звучат все более здравые голоса по теме Украины – Лавров
17:45Сражались геройски: в Севастополе простились с двумя бойцами СВО
16:56От злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США
16:39За убийство севастопольца трое мужчин пойдут под суд
16:28Нетрезвый мужчина упал под поезд в Бахчисарайском районе Крыма
16:12Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП - Путин
16:08Рейд в Севастополе открыли
16:0021 февраля 1784 года издан указ о строительстве Севастополя – инфографика
15:57Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – Путин
15:56В Севастополе закрыли рейд
15:45ВТБ и футбольный клуб "Севастополь" подписали договор о сотрудничестве
15:39В Курской области отражены две контратаки ВСУ – уничтожено 250 боевиков
Лента новостейМолния