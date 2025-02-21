https://crimea.ria.ru/20250221/novyy-koronavirus-iz-kitaya--v-rospotrebnadzore-otsenili-riski-1144381948.html
Новый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски
Новый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Новый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски
Роспотребнадзор держит на контроле сообщения об обнаружении новой линии коронавируса в Китае. Специалисты проводят все необходимые исследования. Об этом... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T18:50
2025-02-21T18:50
2025-02-21T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения об обнаружении новой линии коронавируса в Китае. Специалисты проводят все необходимые исследования. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.В Китае группа ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус, который способен передаваться от животных к человеку, однако этот риск не стоит преувеличивать.Специалисты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора изучают новую линию коронавируса.По данным ученых из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института, впервые новую разновидность вируса HKU5 выявили у японского нетопыря в Гонконге. Обнаруженный вирус относится к мербековирусам, как, например, вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (MERS). Вирусологи полагают, что для заражения клеток он способен связываться с человеческим ангиотензин-превращающим ферментом.Отмечается, что мербековирусы летучих мышей "представляют высокий риск распространения на людей либо путем прямой передачи, либо с помощью промежуточных хозяев". Вместе с тем исследователи полагают, что необходим более тщательный мониторинг вируса - его эффективность "значительно ниже", чем у Covid-19, и "риск появления HKU5-CoV-2 в человеческой популяции не следует преувеличивать".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неделю без уроков: в Крыму почти 500 школьников отправили на карантинГрипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спадВ Крыму выросло число заболевших COVID
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РИА Новости Крым
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коронавирус, в мире, роспотребнадзор, китай, россия, общество, вирусы, здоровье
Новый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски
В Роспотребнадзоре назвали низким риск передачи нового коронавируса из Китая людям
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор держит на контроле сообщения об обнаружении новой линии коронавируса в Китае. Специалисты проводят все необходимые исследования. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.
В Китае группа ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус
, который способен передаваться от животных к человеку, однако этот риск не стоит преувеличивать.
Специалисты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора изучают новую линию коронавируса.
"В настоящее время риск передачи коронавируса HKU5 от животных к человеку остается низким, однако продолжение мониторинга и исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем", – сообщили в ведомстве.
По данным ученых из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института, впервые новую разновидность вируса HKU5 выявили у японского нетопыря в Гонконге. Обнаруженный вирус относится к мербековирусам, как, например, вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (MERS). Вирусологи полагают, что для заражения клеток он способен связываться с человеческим ангиотензин-превращающим ферментом.
Отмечается, что мербековирусы летучих мышей "представляют высокий риск распространения на людей либо путем прямой передачи, либо с помощью промежуточных хозяев". Вместе с тем исследователи полагают, что необходим более тщательный мониторинг вируса - его эффективность "значительно ниже", чем у Covid-19, и "риск появления HKU5-CoV-2 в человеческой популяции не следует преувеличивать".
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