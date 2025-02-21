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В школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько

В школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько - РИА Новости Крым, 21.02.2025

В школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько

В Табачненской школе Джанкойского района Крыма в пятницу открыли "Парту Героя" в честь погибшего бойца спецоперации Дениса Пасько. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T22:19

2025-02-21T22:19

2025-02-21T22:19

крым

джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Табачненской школе Джанкойского района Крыма в пятницу открыли "Парту Героя" в честь погибшего бойца спецоперации Дениса Пасько. Об этом сообщила глава администрации Инна Федоренко.Денис Сергеевич в ноябре 2022 года был призван на срочную службу, которую проходил в Пскове в войсках ракетно-стратегического назначения. В июне 2024 года заключил контракт с Минобороны и был направлен на Донецкое направление в штурмовую бригаду старшим стрелком мотострелкового отделения.Участвовал в освобождении Курахово в декабре 2024 года. Погиб Денис Пасько при выполнении боевых задач 31 января 2025 года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти жизнь другому и защитить себя: как этому учат в КрымуВ Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО Руслану Погорелову"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкойский район, инна федоренко, общество, патриотическое воспитание, герои сво, памятники героям сво в крыму, новости крыма, школа