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В школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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В школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько
В школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько - РИА Новости Крым, 21.02.2025
В школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько
В Табачненской школе Джанкойского района Крыма в пятницу открыли "Парту Героя" в честь погибшего бойца спецоперации Дениса Пасько. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T22:19
2025-02-21T22:19
крым
джанкойский район
инна федоренко
общество
патриотическое воспитание
герои сво
памятники героям сво в крыму
новости крыма
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Табачненской школе Джанкойского района Крыма в пятницу открыли "Парту Героя" в честь погибшего бойца спецоперации Дениса Пасько. Об этом сообщила глава администрации Инна Федоренко.Денис Сергеевич в ноябре 2022 года был призван на срочную службу, которую проходил в Пскове в войсках ракетно-стратегического назначения. В июне 2024 года заключил контракт с Минобороны и был направлен на Донецкое направление в штурмовую бригаду старшим стрелком мотострелкового отделения.Участвовал в освобождении Курахово в декабре 2024 года. Погиб Денис Пасько при выполнении боевых задач 31 января 2025 года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти жизнь другому и защитить себя: как этому учат в КрымуВ Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО Руслану Погорелову"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программе
https://crimea.ria.ru/20250221/na-zdanii-kfu-ustanovyat-dosku-pamyati-pogibshemu-na-svo-studentu-zhurnalistu-1144384587.html
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РИА Новости Крым
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крым, джанкойский район, инна федоренко, общество, патриотическое воспитание, герои сво, памятники героям сво в крыму, новости крыма, школа
В школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько

В Джанкойском районе Крыма в школе появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько

22:19 21.02.2025
 
© Telegram-канал главы Джанкойского района Инны ФедоренкоВ Джанкойском районе в Табачненской школе открыли "Парту Героя" в честь Дениса Пасько
В Джанкойском районе в Табачненской школе открыли Парту Героя в честь Дениса Пасько
© Telegram-канал главы Джанкойского района Инны Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Табачненской школе Джанкойского района Крыма в пятницу открыли "Парту Героя" в честь погибшего бойца спецоперации Дениса Пасько. Об этом сообщила глава администрации Инна Федоренко.
Денис Сергеевич в ноябре 2022 года был призван на срочную службу, которую проходил в Пскове в войсках ракетно-стратегического назначения. В июне 2024 года заключил контракт с Минобороны и был направлен на Донецкое направление в штурмовую бригаду старшим стрелком мотострелкового отделения.
Участвовал в освобождении Курахово в декабре 2024 года. Погиб Денис Пасько при выполнении боевых задач 31 января 2025 года.
"Парта Героя – это не просто предмет мебели, это символ памяти, уважения и гордости за нашего земляка, настоящего героя. Она будет напоминать о том, какой ценой достается мир и как важно ценить каждый день. Память о Денисе Сергеевиче Пасько навсегда останется в сердцах жителей Табачного и всего района", - написала она в Telegram-канале.
© Telegram-канал главы Джанкойского района Инны ФедоренкоВ Джанкойском районе в Табачненской школе открыли "Парту Героя" в честь Дениса Пасько
В Джанкойском районе в Табачненской школе открыли Парту Героя в честь Дениса Пасько
© Telegram-канал главы Джанкойского района Инны Федоренко
В Джанкойском районе в Табачненской школе открыли "Парту Героя" в честь Дениса Пасько
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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