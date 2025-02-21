В школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько
В Джанкойском районе Крыма в школе появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько
© Telegram-канал главы Джанкойского района Инны ФедоренкоВ Джанкойском районе в Табачненской школе открыли "Парту Героя" в честь Дениса Пасько
© Telegram-канал главы Джанкойского района Инны Федоренко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Табачненской школе Джанкойского района Крыма в пятницу открыли "Парту Героя" в честь погибшего бойца спецоперации Дениса Пасько. Об этом сообщила глава администрации Инна Федоренко.
Денис Сергеевич в ноябре 2022 года был призван на срочную службу, которую проходил в Пскове в войсках ракетно-стратегического назначения. В июне 2024 года заключил контракт с Минобороны и был направлен на Донецкое направление в штурмовую бригаду старшим стрелком мотострелкового отделения.
Участвовал в освобождении Курахово в декабре 2024 года. Погиб Денис Пасько при выполнении боевых задач 31 января 2025 года.
"Парта Героя – это не просто предмет мебели, это символ памяти, уважения и гордости за нашего земляка, настоящего героя. Она будет напоминать о том, какой ценой достается мир и как важно ценить каждый день. Память о Денисе Сергеевиче Пасько навсегда останется в сердцах жителей Табачного и всего района", - написала она в Telegram-канале.
© Telegram-канал главы Джанкойского района Инны ФедоренкоВ Джанкойском районе в Табачненской школе открыли "Парту Героя" в честь Дениса Пасько
© Telegram-канал главы Джанкойского района Инны Федоренко
В Джанкойском районе в Табачненской школе открыли "Парту Героя" в честь Дениса Пасько
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