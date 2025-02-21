https://crimea.ria.ru/20250221/zayavleniya-trampa-po-ukraine-i-porucheniya-putina-po-krymu-glavnoe-za-den-1144385061.html

Заявления Трампа по Украине и поручения Путина по Крыму: главное за день

Заявления Трампа по Украине и поручения Путина по Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Заявления Трампа по Украине и поручения Путина по Крыму: главное за день

Армия РФ освободила Надеждинку и Новоселку в ДНР. В Европарламенте заявили, что Вашингтон дал три недели на согласование условий капитуляции Украины. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T22:56

2025-02-21T22:56

2025-02-21T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что встречи по урегулированию на Украине можно проводить без Владимира Зеленского. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить продление программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Обвиняемым в подготовке диверсий по заданию Киева вынесли приговоры. Совет безопасности РФ сообщил о планируемых НАТО боевых действиях против портовой инфраструктуры России. Армия РФ освободила Надеждинку и Новоселку в ДНР. В Европарламенте заявили, что Вашингтон дал три недели на согласование условий капитуляции Украины.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые заявления Трампа о Зеленском и РоссииПрезидент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News заявил, что присутствие Владимира Зеленского на встречах по мирному урегулированию на Украине "не так уж важно". По его словам, звать Зеленского на переговоры в Эр-Рияде "не было приоритетом", потому что он "пока что очень плохо проявил себя в роли переговорщика". Трамп также добавил, что у Зеленского нет "карт в рукаве" для переговоров с Россией, и от этого "становится тошно".Американский лидер добавил, что Россию можно было бы легко отговорить от участия в конфликте на Украине, но Владимир Зеленский и предыдущий американский лидер Джо Байден "говорили неправильные вещи". Он считает, что РФ не виновата в украинском конфликте.Поручения Путина по КрымуПрезидент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам январского совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. В частности, глава государства поручил правительству обеспечить продление программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года, предусмотрев выделение на ее реализацию не менее 110 млрд рублей ежегодно. Также кабмину поручено в ходе реализации программы рассмотреть вопрос об увеличении объема ее финансирования. Кроме того, российский лидер поручил правительству и "Российским железным дорогам" рассмотреть вопрос о развитии железнодорожного сообщения Крыма с центральными регионами страны через территорию новых субъектов.Путин поручил рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние до 2030 года автомобильных дорог вокруг Азовского моря и их расширения для организации четырехполосного движения.Также правительство и власти регионов должны разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства на полуострове.Приговоры террористамФСБ сообщила о вынесении приговоров восьмерым россиянам, которые готовили теракты и диверсии по указанию украинских спецслужб. За попытки терактов в местах дислокации российских военных, а также поджоги объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций задержанные получили от 16 до 22 лет.Теракты и диверсии были совершены на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края.Натовская угроза российским портамСтраны НАТО рассматривают боевые действия против портовой инфраструктуры России и на морском дне, ведут разработку доктринальных документов для таких операций, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов.По его словам, атаковать планируют морской транспорт, крупные нефтеналивные терминалы, железнодорожные переправы для доставки топлива и крупные мосты. Кроме того, страны Североатлантического альянса готовят доктринальные документы для проведения военных операций на морском дне.Освобождение ДонбассаРоссийские войска освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в ДНР. Эти села удалось освободить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр" и бойцов группировки "Восток".По данным Минобороны РФ, за неделю Вооруженные силы РФ нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными БПЛА по объектам на Украине. В результате поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.Три недели на согласование капитуляции УкраиныДепутат Европарламента Мика Аалтола заявил, что президент США Дональд Трамп якобы дал Евросоюзу три недели на "согласование условий капитуляции Украины". Если этого не будет сделано, что Штаты, по словам евродепутата, "уйдут из Европы". Он добавил, что Трамп уделяет приоритетное внимание проблемам безопасности России.

https://crimea.ria.ru/20250221/ot-zlosti-i-obidy-usilyat-li-vsu-ataki-na-krym-iz-za-ritoriki-ssha-1144375371.html

https://crimea.ria.ru/20250221/putin-prisvoil-komanduyuschemu-chernomorskim-flotom-pinchuku-zvanie-admirala-1144370153.html

https://crimea.ria.ru/20250221/netrezvyy-muzhchina-upal-pod-poezd-v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-1144377635.html

https://crimea.ria.ru/20250221/soyuz-pogranichnikov-nagradil-zhurnalista-ria-novosti-krym-za-podderzhku-svo-1144371854.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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