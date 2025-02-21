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Беспилотник сбит над Азовским морем
Беспилотник сбит над Азовским морем - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Беспилотник сбит над Азовским морем
Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T22:31
2025-02-21T22:31
2025-02-21T22:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что атака была пресечена около 20:30 в пятницу.ВСУ ежедневно запускают беспилотники в направлении Крыма. Силы ПВО уничтожают их над морской акваторией и над самим полуостровом. Накануне вечером над Крымом сбили два украинских БПЛА. А с 15:30 до 19:30 27 беспилотников были уничтожены над Азовским морем и Краснодарским краем. 19 были сбиты в небе над Кубанью, восемь – в акватории Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США27 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и КубаньюПосле атаки ВСУ на Кубани нашли упавший беспилотник – зона оцеплена
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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азовское море, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, беспилотник (бпла, дрон), срочные новости крыма
Беспилотник сбит над Азовским морем
Над Азовским морем уничтожили беспилотник
22:31 21.02.2025 (обновлено: 22:49 21.02.2025)