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На здании КФУ установят доску памяти погибшему на СВО студенту-журналисту

На здании КФУ установят доску памяти погибшему на СВО студенту-журналисту - РИА Новости Крым, 21.02.2025

На здании КФУ установят доску памяти погибшему на СВО студенту-журналисту

В Крымском федеральном университете откроют доску студенту журналистского факультета, погибшему на СВО. Об этом в ходе круглого стола, который прошел в... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T21:09

2025-02-21T21:09

2025-02-21T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете откроют доску студенту журналистского факультета, погибшему на СВО. Об этом в ходе круглого стола, который прошел в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым, рассказал директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ имени В. И. Вернадского Александр Мащенко.По его словам, мемориальная доска будет установлена на здании учебного корпуса в ботаническом саду КФУ в память об Антоне Геже, который погиб в ходе СВО в ноябре 2023 года.Также в этот же день институт проведет премьеру цикла видеоуроков "Уроки СВО для Крыма, России, Украины и всего мира: три года спустя". Цикл состоит из 15 видеоуроков по политологии, истории, географии, крымоведению, математике, НВП и другим дисциплинам, отвечающих на вопросы о причинах и ходе СВО, ее последствиях.Также в этот день, 24 февраля, в КФУ состоится круглый стол "Военная журналистика: от истоков до сегодня". К дискуссии приглашены журналисты, ученые, историки, политологи, культурологи.Антон Гежа был смертельно ранен в бою с украинскими националистами в районе с. Крынки Херсонской области в ноябре 2023 года. За два месяца до этого он ушел добровольцем на специальную военную операцию, попал в морскую пехоту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО стала для сербов священной войной – боец-доброволец"Не пошел бы я – ушел бы чей-то другой сын": история добровольца из КрымаВ шаге от линии огня - интервью с передовой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, кфу (крымский федеральный университет), герои сво, памятники героям сво в крыму, новости крыма, патриотическое воспитание, общество