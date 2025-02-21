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На здании КФУ установят доску памяти погибшему на СВО студенту-журналисту - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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На здании КФУ установят доску памяти погибшему на СВО студенту-журналисту
На здании КФУ установят доску памяти погибшему на СВО студенту-журналисту - РИА Новости Крым, 21.02.2025
На здании КФУ установят доску памяти погибшему на СВО студенту-журналисту
В Крымском федеральном университете откроют доску студенту журналистского факультета, погибшему на СВО. Об этом в ходе круглого стола, который прошел в... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T21:09
2025-02-21T21:09
крым
симферополь
кфу (крымский федеральный университет)
герои сво
памятники героям сво в крыму
новости крыма
патриотическое воспитание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете откроют доску студенту журналистского факультета, погибшему на СВО. Об этом в ходе круглого стола, который прошел в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым, рассказал директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ имени В. И. Вернадского Александр Мащенко.По его словам, мемориальная доска будет установлена на здании учебного корпуса в ботаническом саду КФУ в память об Антоне Геже, который погиб в ходе СВО в ноябре 2023 года.Также в этот же день институт проведет премьеру цикла видеоуроков "Уроки СВО для Крыма, России, Украины и всего мира: три года спустя". Цикл состоит из 15 видеоуроков по политологии, истории, географии, крымоведению, математике, НВП и другим дисциплинам, отвечающих на вопросы о причинах и ходе СВО, ее последствиях.Также в этот день, 24 февраля, в КФУ состоится круглый стол "Военная журналистика: от истоков до сегодня". К дискуссии приглашены журналисты, ученые, историки, политологи, культурологи.Антон Гежа был смертельно ранен в бою с украинскими националистами в районе с. Крынки Херсонской области в ноябре 2023 года. За два месяца до этого он ушел добровольцем на специальную военную операцию, попал в морскую пехоту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО стала для сербов священной войной – боец-доброволец"Не пошел бы я – ушел бы чей-то другой сын": история добровольца из КрымаВ шаге от линии огня - интервью с передовой
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РИА Новости Крым
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60
крым, симферополь, кфу (крымский федеральный университет), герои сво, памятники героям сво в крыму, новости крыма, патриотическое воспитание, общество
На здании КФУ установят доску памяти погибшему на СВО студенту-журналисту

В Симферополе на задании корпуса КФУ установят памятную доску герою СВО Антону Геже

21:09 21.02.2025
 
© Фото из соцсетей Антона ГежиГерой СВО Антон Гежа
Герой СВО Антон Гежа
© Фото из соцсетей Антона Гежи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете откроют доску студенту журналистского факультета, погибшему на СВО. Об этом в ходе круглого стола, который прошел в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым, рассказал директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ имени В. И. Вернадского Александр Мащенко.
По его словам, мемориальная доска будет установлена на здании учебного корпуса в ботаническом саду КФУ в память об Антоне Геже, который погиб в ходе СВО в ноябре 2023 года.
Также в этот же день институт проведет премьеру цикла видеоуроков "Уроки СВО для Крыма, России, Украины и всего мира: три года спустя". Цикл состоит из 15 видеоуроков по политологии, истории, географии, крымоведению, математике, НВП и другим дисциплинам, отвечающих на вопросы о причинах и ходе СВО, ее последствиях.
"На самом деле СВО изменила жизнь Крыма, крымчан, граждан России и всего мира во всех сферах. Мы попытались с помощью аналитических и публицистических методов сформулировать, что же такого произошло за эти три года, как изменилась наша жизнь, наше мироощущение и миросозерцание", – рассказал Мащенко о видеоуроках, автором которых он и является.
Также в этот день, 24 февраля, в КФУ состоится круглый стол "Военная журналистика: от истоков до сегодня". К дискуссии приглашены журналисты, ученые, историки, политологи, культурологи.
Антон Гежа был смертельно ранен в бою с украинскими националистами в районе с. Крынки Херсонской области в ноябре 2023 года. За два месяца до этого он ушел добровольцем на специальную военную операцию, попал в морскую пехоту.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымСимферопольКФУ (Крымский федеральный университет)Герои СВОПамятники героям СВО в КрымуНовости КрымаПатриотическое воспитаниеОбщество
 
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