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В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы

В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы - РИА Новости Крым, 21.02.2025

В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы

Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Российским железным дорогам" рассмотреть вопрос о развитии железнодорожного сообщения Крыма с... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T19:32

2025-02-21T19:32

2025-02-21T19:39

владимир путин (политик)

крым

севастополь

россия

поезд

железные дороги крыма

новые регионы россии

логистика

российские железные дороги (ржд)

железные дороги новороссии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Российским железным дорогам" рассмотреть вопрос о развитии железнодорожного сообщения Крыма с центральными регионами страны через территорию новых субъектов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития двух регионов.Доклад по этому вопросу необходимо представить до конца марта.Также глава государства поручил рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние до 2030 года автомобильных дорог вокруг Азовского моря и их расширения для организации четырехполосного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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