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В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы
В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы - РИА Новости Крым, 21.02.2025
В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы
Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Российским железным дорогам" рассмотреть вопрос о развитии железнодорожного сообщения Крыма с... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T19:32
2025-02-21T19:32
2025-02-21T19:39
владимир путин (политик)
крым
севастополь
россия
поезд
железные дороги крыма
новые регионы россии
логистика
российские железные дороги (ржд)
железные дороги новороссии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Российским железным дорогам" рассмотреть вопрос о развитии железнодорожного сообщения Крыма с центральными регионами страны через территорию новых субъектов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития двух регионов.Доклад по этому вопросу необходимо представить до конца марта.Также глава государства поручил рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние до 2030 года автомобильных дорог вокруг Азовского моря и их расширения для организации четырехполосного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Крыму будут развивать ж/д сообщение с Россией через новые регионы
Путин поручил развивать ж/д сообщение Крыма с центральной Россией через новые регионы
19:32 21.02.2025 (обновлено: 19:39 21.02.2025)