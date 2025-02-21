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Путин поручил принять меры по поддержке строительства жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Путин поручил принять меры по поддержке строительства жилья в Крыму
Путин поручил принять меры по поддержке строительства жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Путин поручил принять меры по поддержке строительства жилья в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и органам власти Крыма и Севастополя разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства на... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T19:42
2025-02-21T19:55
нацпроекты в крыму
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и органам власти Крыма и Севастополя разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства на полуострове. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития двух регионов.Доклад по этому вопросу необходимо представить до 31 марта.Кроме того, глава государства предписал обеспечить участие Крыма и Севастополя в национальных проектах в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на их реализацию.Срок подачи предложений – до 1 июля этого года.В 2024 году в Крыму ввели в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья, что на 5% больше планового показателя и на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что к 2030 году в регионе планируют увеличить объемы строительства до 1,5 млн квадратных метров в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублейВ Крыму появится завод для строительства "быстрых" домовКрым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнеса
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Путин поручил принять меры по поддержке строительства жилья в Крыму

Кабмин разработает меры по поддержке жилищного строительства в Крыму – поручение Путина

19:42 21.02.2025 (обновлено: 19:55 21.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и органам власти Крыма и Севастополя разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства на полуострове. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития двух регионов.

"Разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, в Республике Крым и Севастополе", - говорится в документе.

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 31 марта.
Кроме того, глава государства предписал обеспечить участие Крыма и Севастополя в национальных проектах в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на их реализацию.
Кроме того, кабмин и власти субъектов должны представить предложения по формированию программы восстановления берегоукрепительных сооружений в Крыму и Севастополе, определив источники ее финансирования.
Срок подачи предложений – до 1 июля этого года.
В 2024 году в Крыму ввели в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья, что на 5% больше планового показателя и на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что к 2030 году в регионе планируют увеличить объемы строительства до 1,5 млн квадратных метров в год.
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