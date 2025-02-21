https://crimea.ria.ru/20250221/putin-poruchil-prinyat-mery-po-podderzhke-stroitelstva-zhilya-v-krymu-1144383063.html

Путин поручил принять меры по поддержке строительства жилья в Крыму

Путин поручил принять меры по поддержке строительства жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Путин поручил принять меры по поддержке строительства жилья в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и органам власти Крыма и Севастополя разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства на... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T19:42

2025-02-21T19:42

2025-02-21T19:55

нацпроекты в крыму

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и органам власти Крыма и Севастополя разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства на полуострове. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития двух регионов.Доклад по этому вопросу необходимо представить до 31 марта.Кроме того, глава государства предписал обеспечить участие Крыма и Севастополя в национальных проектах в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на их реализацию.Срок подачи предложений – до 1 июля этого года.В 2024 году в Крыму ввели в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья, что на 5% больше планового показателя и на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что к 2030 году в регионе планируют увеличить объемы строительства до 1,5 млн квадратных метров в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублейВ Крыму появится завод для строительства "быстрых" домовКрым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнеса

https://crimea.ria.ru/20250114/krym-poluchil-674-milliardov-investitsiy-za-tri-goda--vlozhat-do-trilliona-1143350495.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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