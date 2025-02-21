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Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал
Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал
На трассе Симферополь – Судак в районе Грушевского перевала из-за сильного снегопада видимость снижена до 10 метров. В Службе автомобильных дорог просят... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. На трассе Симферополь – Судак в районе Грушевского перевала из-за сильного снегопада видимость снижена до 10 метров. В Службе автомобильных дорог просят водителей воздержаться от поездок в этом направлении. Накануне в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица.В связи с этим перекрыта дорога на гору Ай-Петри (Ялта-Бахчисарай). Ограничения действуют с 06:00 21 февраля до 06:00 24 февраля, сообщили в администрации Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал

В Крыму водителей просят воздержаться от поездок на Грушевский перевал из-за снегопада

20:05 21.02.2025 (обновлено: 20:19 21.02.2025)
 
© Служба автомобильных дорог Республики КрымСильный снегопад на Грушевском перевале в Крыму
Сильный снегопад на Грушевском перевале в Крыму
© Служба автомобильных дорог Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. На трассе Симферополь – Судак в районе Грушевского перевала из-за сильного снегопада видимость снижена до 10 метров. В Службе автомобильных дорог просят водителей воздержаться от поездок в этом направлении.
"Дорожники ведут работы по очистке покрытия, но в условиях сильного снегопада обращаем внимание на соблюдение скоростного режима и по возможности просим воздержаться от поездок в этом направлении", - говорится в сообщении.
Накануне в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица.
В связи с этим перекрыта дорога на гору Ай-Петри (Ялта-Бахчисарай). Ограничения действуют с 06:00 21 февраля до 06:00 24 февраля, сообщили в администрации Ялты.
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