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Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал
Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал
На трассе Симферополь – Судак в районе Грушевского перевала из-за сильного снегопада видимость снижена до 10 метров. В Службе автомобильных дорог просят... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T20:05
2025-02-21T20:05
2025-02-21T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. На трассе Симферополь – Судак в районе Грушевского перевала из-за сильного снегопада видимость снижена до 10 метров. В Службе автомобильных дорог просят водителей воздержаться от поездок в этом направлении. Накануне в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица.В связи с этим перекрыта дорога на гору Ай-Петри (Ялта-Бахчисарай). Ограничения действуют с 06:00 21 февраля до 06:00 24 февраля, сообщили в администрации Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал
В Крыму водителей просят воздержаться от поездок на Грушевский перевал из-за снегопада
20:05 21.02.2025 (обновлено: 20:19 21.02.2025)