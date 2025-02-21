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Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал

Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал

На трассе Симферополь – Судак в районе Грушевского перевала из-за сильного снегопада видимость снижена до 10 метров. В Службе автомобильных дорог просят... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T20:05

2025-02-21T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. На трассе Симферополь – Судак в районе Грушевского перевала из-за сильного снегопада видимость снижена до 10 метров. В Службе автомобильных дорог просят водителей воздержаться от поездок в этом направлении. Накануне в крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица.В связи с этим перекрыта дорога на гору Ай-Петри (Ялта-Бахчисарай). Ограничения действуют с 06:00 21 февраля до 06:00 24 февраля, сообщили в администрации Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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грушевский перевал

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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