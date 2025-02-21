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В Крыму нашли способ снизить цены на картошку - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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В Крыму нашли способ снизить цены на картошку
В Крыму нашли способ снизить цены на картошку - РИА Новости Крым, 21.02.2025
В Крыму нашли способ снизить цены на картошку
Чтобы снизить цены на картофель в 2025 году, в минсельхозе Крыма выделили средства на поддержку производителей. Об этом сообщил министр регионального... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T21:27
2025-02-21T21:27
минсельхоз крыма
картофель
цены в крыму
торговля
сельское хозяйство
денис кратюк
урожай в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Чтобы снизить цены на картофель в 2025 году, в минсельхозе Крыма выделили средства на поддержку производителей. Об этом сообщил министр регионального профильного ведомства Денис Кратюк.В качестве финансового обеспечения под урожай текущего года картофелеводам выделено 3,4 миллиона рублей, отметил министр."Сумма небольшая, 3,4 миллиона рублей, но это финансовое обеспечение на производство картофеля под урожай текущего года. То есть это сумма, которая будет доводиться в начале года, до того, когда будет получен урожай", - подчеркнул министр.На финансовое обеспечение производства овощей открытого грунта в целом выделено более 17 миллионов рублей, озвучил Денис Кратюк.Ранее министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян рассказал, что в Крыму большая проблема с сохранением выращенной продукции в межсезонье. Фермеры стараются продать картофель и другие овощи сразу после уборки, так как складов для хранения не хватает и это требует больших затрат. Все это приводит к повышению розничных цен.Решить эту проблему отчасти поможет строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова.В июле 2024 года врио главы Минсельхоза Крыма Алиме Зарединова заявила, что республике для хранения овощей, их реализации зимой и весной и недопущения скачков цен до следующего урожая в Крыму не хватает половины имеющихся мощностей.Осенью 2023 года в администрации Симферопольского района Крыма сообщали о начале строительства трех логистических центров, которые позволят обеспечить работой больше 6 000 тысяч местных жителей и упростят логистику доставки товаров в столицу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тыква и батат: в Роспотребнадзоре озвучили полезное меню на февральАграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньгиРоссийский рынок полностью обеспечен продуктами - Патрушев
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минсельхоз крыма, картофель, цены в крыму, торговля, сельское хозяйство, денис кратюк, урожай в крыму, урожай, новости крыма
В Крыму нашли способ снизить цены на картошку

В Крыму цены на картофель снизят с помощью выплат производителям овощей – минсельхоз

21:27 21.02.2025
 
© РИА Новости КрымСимферопольский с/х рынок "Привоз"
Симферопольский с/х рынок Привоз - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Чтобы снизить цены на картофель в 2025 году, в минсельхозе Крыма выделили средства на поддержку производителей. Об этом сообщил министр регионального профильного ведомства Денис Кратюк.

"Это болезненная для нас тема, цены на картофель, ни для кого не секрет, все видели и на рынках, и в сетях. И мы понимаем, что, не поддержав овощеводство, особенно овощеводство открытого грунта, борщевой набор, мы никогда не сможем получить социальную цену на картофель", - отметил он в прямом эфире на странице в ВКонтакте.

В качестве финансового обеспечения под урожай текущего года картофелеводам выделено 3,4 миллиона рублей, отметил министр.
"Сумма небольшая, 3,4 миллиона рублей, но это финансовое обеспечение на производство картофеля под урожай текущего года. То есть это сумма, которая будет доводиться в начале года, до того, когда будет получен урожай", - подчеркнул министр.
На финансовое обеспечение производства овощей открытого грунта в целом выделено более 17 миллионов рублей, озвучил Денис Кратюк.
Ранее министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян рассказал, что в Крыму большая проблема с сохранением выращенной продукции в межсезонье. Фермеры стараются продать картофель и другие овощи сразу после уборки, так как складов для хранения не хватает и это требует больших затрат. Все это приводит к повышению розничных цен.
Решить эту проблему отчасти поможет строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова.
В июле 2024 года врио главы Минсельхоза Крыма Алиме Зарединова заявила, что республике для хранения овощей, их реализации зимой и весной и недопущения скачков цен до следующего урожая в Крыму не хватает половины имеющихся мощностей.
Осенью 2023 года в администрации Симферопольского района Крыма сообщали о начале строительства трех логистических центров, которые позволят обеспечить работой больше 6 000 тысяч местных жителей и упростят логистику доставки товаров в столицу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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