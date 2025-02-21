Россия не виновата в конфликте на Украине – заявление Трампа
В возникновении украинского конфликта нет вины России – Трамп
20:15 21.02.2025 (обновлено: 20:16 21.02.2025)
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Россию можно было бы легко отговорить от участия в конфликте на Украине, но Владимир Зеленский и предыдущий американский лидер Джо Байден "говорили неправильные вещи". Об этом он заявил в интервью радиостанции Fox News.
"Каждый раз, когда я говорю, что это не вина России, меня всегда критикуют лживые СМИ, но я говорю вам: Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи. На них (Украину – ред.) напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо, и так делать нельзя, но Россию можно было бы легко от этого отговорить", - цитирует Трампа РИА Новости.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, и России не оставили никаких шансов поступить иначе, поскольку риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
Зеленский накануне российско-американских переговоров заявил, что Украина не будет в них участвовать и не признает любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые там.
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