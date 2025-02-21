https://crimea.ria.ru/20250221/russkiy-yazyk-obedinyaet-v-krymu-inostrantsy-poobschalis-so-shkolnikami-1144380277.html
Русский язык объединяет: в Крыму иностранцы пообщались со школьниками
Русский язык объединяет: в Крыму иностранцы пообщались со школьниками - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Русский язык объединяет: в Крыму иностранцы пообщались со школьниками
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Вот уже год как Джозет Покам из Камбоджи служит в Вооруженных силах Российской Федерации. Он признается, что с раннего... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T18:09
2025-02-21T18:09
2025-02-21T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Вот уже год как Джозет Покам из Камбоджи служит в Вооруженных силах Российской Федерации. Он признается, что с раннего детства мечтал побывать в России, что очень рад жить здесь и служить в российской армии, и что уже удостоен медали за боевые заслуги."Когда я приехал в Россию, в Москву, то был приятно удивлен, что здесь ко мне все очень доброжелательны, все интересуются, откуда я родом и как живут в моей стране. В России нет расизма. Это очень важно", - признается Джозет корреспонденту РИА Новости Крым.21 февраля "ЮНЕСКО" с 1955 года отмечает Международный день родного языка с целью сохранения на планете языков, которых более 7000.В рамках Международного Дня родного языка иностранцы посетили Симферопольскую академическую гимназию, чтобы познакомить школьников со своим языком и культурой. Дети, в свою очередь, провели для гостей экскурсию в школьном краеведческом музее, подготовили концерт и выучили стихи. Опыт общения с гостями из Египта, Йемена, Индии, Нигерии, Конго, Палестины, Судана, Ганы и Узбекистана станет для них ценным воспоминанием, уверены педагоги."Замечательно, что у наших ребят появилась возможность пообщаться с носителями языка, попрактиковать английский и французский, рассказать им о своей стране, задать интересующие вопросы", - отмечает в комментарии РИА Новости Крым директор гимназии Елена Аликаева.Тут же она уточняет, что в гимназии обучаются дети двадцати двух национальностей, и это прекрасный пример единства и взаимопонимания между народами.Александр Мандо из Нигерии живет в России уже шесть лет, и сейчас учится в Крыму на врача. Он рассказывает школьникам об элементах своей национальной одежды и параллельно учит их азам английского языка. Объясняет: "У нас в Нигерии 350 языков, но основной – английский".В Крыму Александру, который гордится своим русским именем, очень нравится, "здесь вкусная еда и очень хорошие люди".Самра Махмуд из Египта также врач, офтальмолог. Он, как и его коллега из Нигерии, получил образование в российском Крыму, где живет восьмой год. На мероприятии он яркий представитель арабского мира, о нем и рассказывает.По мнению иностранца, Крым и Египет сближает доброта людей и море. А зампредседателя комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям Александр Комбаров, в свою очередь, убежден, что простое человеческое общение на родном языке только способствует этому сближению."Очень важно обмениваться не только языками, но и культурными, духовными ценностями между странами. Иностранные студенты учатся в учебных заведениях полуострова и, соответственно, приехав домой, рассказывают о нас и наших традициях. Это очень важно", - говорит он.Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина рассказала, что китайская община Крыма подала документы на регистрацию общественной организации, в дальнейшем это позволит ей иметь представителей в региональном отделении Ассамблеи народов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще две редакции медиагруппы "Россия сегодня" откроются в странах АфрикиЯлта стала "точкой сборки" для молдаван
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русский язык, крым, новости крыма, общество, школа, крым многонациональный, симферополь, видео
Русский язык объединяет: в Крыму иностранцы пообщались со школьниками
В Крыму студенты-иностранцы рассказали школьникам о своей родине и традициях
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Вот уже год как Джозет Покам из Камбоджи служит в Вооруженных силах Российской Федерации. Он признается, что с раннего детства мечтал побывать в России, что очень рад жить здесь и служить в российской армии, и что уже удостоен медали за боевые заслуги.
"Когда я приехал в Россию, в Москву, то был приятно удивлен, что здесь ко мне все очень доброжелательны, все интересуются, откуда я родом и как живут в моей стране. В России нет расизма. Это очень важно", - признается Джозет корреспонденту РИА Новости Крым.
21 февраля "ЮНЕСКО" с 1955 года отмечает Международный день родного языка с целью сохранения на планете языков, которых более 7000.
В рамках Международного Дня родного языка иностранцы посетили Симферопольскую академическую гимназию, чтобы познакомить школьников со своим языком и культурой. Дети, в свою очередь, провели для гостей экскурсию в школьном краеведческом музее, подготовили концерт и выучили стихи. Опыт общения с гостями из Египта, Йемена, Индии, Нигерии, Конго, Палестины, Судана, Ганы и Узбекистана станет для них ценным воспоминанием, уверены педагоги.
"Замечательно, что у наших ребят появилась возможность пообщаться с носителями языка, попрактиковать английский и французский, рассказать им о своей стране, задать интересующие вопросы", - отмечает в комментарии РИА Новости Крым директор гимназии Елена Аликаева.
Тут же она уточняет, что в гимназии обучаются дети двадцати двух национальностей, и это прекрасный пример единства и взаимопонимания между народами.
Александр Мандо из Нигерии живет в России уже шесть лет, и сейчас учится в Крыму на врача. Он рассказывает школьникам об элементах своей национальной одежды и параллельно учит их азам английского языка. Объясняет: "У нас в Нигерии 350 языков, но основной – английский".
В Крыму Александру, который гордится своим русским именем, очень нравится, "здесь вкусная еда и очень хорошие люди".
"Президент Владимир Путин – супер! Он работает хорошо. Очень люблю Россию. У русских людей очень доброе сердце, они ценят и любят свою семью", - признается он.
Самра Махмуд из Египта также врач, офтальмолог. Он, как и его коллега из Нигерии, получил образование в российском Крыму, где живет восьмой год. На мероприятии он яркий представитель арабского мира, о нем и рассказывает.
"Международный Дня родного языка – это прекрасный праздник. Мы все здесь собравшиеся – приехали в Россию из разных стран мира. И всех нас объединяет русский язык. Именно благодаря ему мы понимаем друг друга, когда учимся здесь и работаем. На русском языке мы рассказываем и о своей родине", - говорит он РИА Новости Крым.
По мнению иностранца, Крым и Египет сближает доброта людей и море. А зампредседателя комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям Александр Комбаров, в свою очередь, убежден, что простое человеческое общение на родном языке только способствует этому сближению.
"Очень важно обмениваться не только языками, но и культурными, духовными ценностями между странами. Иностранные студенты учатся в учебных заведениях полуострова и, соответственно, приехав домой, рассказывают о нас и наших традициях. Это очень важно", - говорит он.
Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина рассказала
, что китайская община Крыма подала документы на регистрацию общественной организации, в дальнейшем это позволит ей иметь представителей в региональном отделении Ассамблеи народов России.
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